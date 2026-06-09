Член политбюро ПДС Алексей Кодряну объявил о выходе из партии.

Он заявил, что больше не видит себя в направлении, в котором развивается ПДС, передает rupor.md

Кодряну опубликовал заявление сегодня, 9 июня. В нем он сообщил, что уходит со всех занимаемых должностей и прекращает членство в партии «Действие и солидарность».

«Я вступил в ПДС, веря в меритократию, внутреннюю демократию, прозрачность, неподкупность, ответственность и уважение. К сожалению, со временем я увидел очевидное отдаление от этих принципов. В последние годы я видел, как разные мнения воспринимались как проблемы, а не как возможности для диалога. Я видел людей, которых маргинализировали только за то, что у них хватило смелости думать иначе и говорить правду. Я видел, как порядочных людей несправедливо очерняли, а во главе стола стояли ложь и манипуляция», — говорится в заявлении.

Кодряну заявил, что после восьми лет участия в политическом проекте больше не может представлять партию с той же убежденностью, с которой вступал в нее.

«В этих условиях считаю, что больше не нахожу себя в направлении, в котором развивалась партия, и не могу продолжать представлять проект, в который больше не верю с той же убежденностью, с которой вступил восемь лет назад. Сегодня ценности, которые заставили меня присоединиться к этой партии, больше не совпадают с реальностью, которую я видел в последние годы», — написал Кодряну.

В публикации в соцсетях Кодряну написал, что пришел в ПДС в июне 2018 года, потому что верил, что Молдову можно изменить через меритократию, неподкупность и прозрачность.

Кодряну был членом ПДС с 2018 года, занимал должности председателя и вице-председателя территориальной организации партии в Оргееве, возглавлял фракцию ПДС в Оргеевском районном совете и входил в Национальное политическое бюро партии.