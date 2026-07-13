Жители Порумбен бьют тревогу из-за опасных отходов на свалке: "Это угроза нашему здоровью".

Горы пластика, медицинские отходы и румынские удостоверения личности были выброшены на свалке на окраине села Порумбены Криулянского района. Местные жители бьют тревогу из-за возможных последствий этого бедствия.

Примар коммуны Пашканы, которая управляет полигоном, пока не прокомментировал ситуацию. Инспекторат по охране окружающей среды начал проверку, пишет moldova1.md

О находке 11 июля сообщила неправительственная организация Garda Națională de Mediu, опубликовав видеозапись с места происшествия. На кадрах видны десятки документов, тысячи медицинских трубок и большие объемы пластиковых отходов на мусорном полигоне.

Свалка была оборудована на месте бывшего каменного карьера. Теоретически, она была закрыта в прошлом году.

По словам местных жителей, около года назад отходы, собранные в селах Пашканы и Порумбены, перестали вывозить на этот полигон. Однако проблема не исчезла, а наоборот — усугубилась. Сейчас здесь складируются груды пластика, коробки с просроченными лекарствами и даже удостоверения личности. Экологи предупреждают, что вредные вещества могут попасть в расположенную неподалеку реку Икель.

Жители говорят, что даже после официального прекращения работы полигона сюда продолжали привозить мусор.

«В конце концов, свалку закрыли, но без какого-либо счастливого финала — никто не знает, что там происходит. Насколько я видел, туда все еще привозят какие-то отходы, неизвестно чьи. Там огромное количество вредных веществ, которые могут серьезно повлиять на здоровье жителей», — рассказал местный житель.

«Были годы, когда свалка даже горела, и теперь мы столкнулись с ситуацией, которая стала еще хуже, чем раньше», — отметила другая жительница.

Местные жители намерены потребовать объяснений от примара коммуны Пашканы.

«Проблема свалки нашей коммуны известна уже много лет. Туда привозят мусор со всей страны, а деньги за грузовики с отходами — это большие суммы, которые получает только господин Гырбя. Он знает всю ситуацию и все, что там происходит. Мы пойдем в примэрию не для того, чтобы жаловаться, а чтобы потребовать от него объяснений», — заявила местный советник Пелагия Савчук.

Инспекторат по охране окружающей среды сообщил, что начал проверку после появления в интернете изображений и информации о ситуации. Экологи проводят контроль, чтобы установить все обстоятельства дела, задокументировать ситуацию на месте и оценить возможный ущерб окружающей среде. Кроме того, компетентные органы будут уведомлены в связи с обнаруженными удостоверениями личности.