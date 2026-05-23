rupor.md logorupor
23 Мая 2026, 14:14
Жительницу Украины задержали за трансфер в Молдову за $16 тысяч и плантацию конопли

Жительница Украины наладила канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову в обход официальных пунктов пропуска.

Свои услуги она оценила в 16 тысяч долларов с человека, а параллельно с этим организовала в собственном доме нарколабораторию, передает rupor.md

Правоохранители Хмельницкой области разоблачили схему, которая предполагала доставку «клиентов» к границам Одесской или Черновицкой областей. По плану организатора, мужчин везли на юг Украины на специально купленном автомобиле, после чего они должны были пешком или на транспорте пересекать государственную границу с Молдовой вне блокпостов и таможни.

Злоумышленницу задержали с поличным во время получения полной суммы оплаты в размере 16 тысяч долларов. При обыске в её доме обнаружили не только доказательства организации «зеленого коридора», но и профессиональную лабораторию по выращиванию конопли методом гидропоники, оснащенную системами автоматического полива и ультрафиолетовым освещением. Полиция изъяла лабораторное оборудование, готовый каннабис и крупную сумму наличных — около 45 тысяч долларов и более 2 тысяч евро.

Задержанной предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая организацию незаконной переправки лиц через границу и незаконное выращивание наркосодержащих растений. Ей грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следствие устанавливает возможных сообщников, которые помогали женщине с логистикой в приграничных с Молдовой районах.

rupor.md logorupor
