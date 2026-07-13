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Point.md logoPoint
13 Июля 2026, 08:11
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Wizz Air откроет три прямых рейса из Кишинёва в Аликанте, Франкфурт-Хан и Гатвик

Кроме того, авиаперевозчик увеличит количество рейсов по шести уже существующим маршрутам.

Wizz Air откроет три прямых рейса из Кишинёва в Аликанте, Франкфурт-Хан и Гатвик.
Wizz Air откроет три прямых рейса из Кишинёва в Аликанте, Франкфурт-Хан и Гатвик.

С октября авиакомпания Wizz Air откроет три прямых рейса из Кишинёва в Аликанте (Испания), Франкфурт-Хан (Германия) и лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания). 

По данным компании, рейсы в Аликанте и лондонский аэропорт Гатвик будут запущены 25 октября, а рейс во Франкфурт-Хан – 26 октября. Полёты в Аликанте и Гатвик будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а во Франкфурт-Хан – два раза в неделю, по средам и воскресеньям.

Стоимость билетов начинается от 629 леев на рейс в Аликанте, от 679 леев — во Франкфурт-Хан и от 809 леев — в лондонский аэропорт Гатвик.

В зимнем сезоне Wizz Air также увеличит частоту полётов по шести направлениям, уже обслуживаемым из Кишинёва. Частота рейсов в Бухарест будет удвоена — с семи до 14 рейсов в неделю. Дополнительные рейсы также будут введены по направлениям Болонья, Дортмунд, Барселона, Мемминген и Нюрнберг.

Источник
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