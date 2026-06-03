Всё больше университетов в Молдове внедряют программы дистанционного обучения.

Образовательный процесс организован на базе специализированной платформы, где студенты в режиме реального времени принимают участие в онлайн-лекциях и семинарах. В Государственном университете Молдовы (USM) данный пилотный проект запущен на четырех факультетах: юридическом, экономическом, филологическом, а также на факультете психологии, передает noi.md со ссылкой на moldova1.md

«Я занимаюсь графическим дизайном и работаю на удалении. В основном моя рабочая активность приходится на первую половину дня, а во второй я подключаюсь к онлайн-занятиям», — делится один из студентов.

Другая студентка отмечает, что проживает за пределами Кишинёва, и дистанционный формат избавляет ее от необходимости ежедневно ездить в столицу. «Это очень удобно. Можно совмещать учебу с работой или поездками. Учишься онлайн: берешь с собой ноутбук и можешь ехать в любую страну», — рассказала девушка.

Дистанционное обучение на базе платформ электронного образования (e-learning) обеспечивает прозрачность и четкую организацию процессов. Все виды учебной деятельности — от лекций до тестирований — фиксируются в системе. «На платформе представлены описание курса, ожидания от него и ключевые цели. Учебный процесс включает в себя синхронные и асинхронные форматы.

Для синхронных занятий предусмотрена кнопка подключения — это означает, что лекции проводятся в режиме онлайн. Асинхронная деятельность состоит из заданий, которые преподаватели готовят для самостоятельного выполнения студентами», — пояснила замдекана юридического факультета Наталья Гавриленко. На сегодняшний день по программам дистанционного обучения в Государственном университете Молдовы обучаются около 100 студентов.