Власти: 69 хозяйств оказались подтопленными после сильных дождей.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Каларашском, Страшенском, Унгенском и Криулянском районах, где непогода затронула около 25 населенных пунктов, заявил директор Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону, передает rupor.md

По его словам, в последние дни около 20 государственных структур работали над укреплением дамб, отводом воды и снижением давления на гидротехнические сооружения. Сейчас все дамбы остаются функциональными.

Дьякону сообщил, что в нескольких местах вода все же прорвала защитные участки. В результате были подтоплены около 400 гектаров земли и 55 километров дорог.

При этом, по словам главы центра, более серьезных последствий удалось избежать. По предварительным оценкам, без вмешательства служб могли пострадать более 400 хозяйств.

Особое внимание уделяли трем дамбам в цепочке из семи водоемов. Там специалисты работали без перерыва последние 72 часа. Дамбы укрепляли мешками с песком и специальной пленкой, а также прокладывали каналы для контролируемого отвода воды.

Дьякону заявил, что населенные пункты уже не находятся под угрозой подтопления. Около 20 хозяйств, для которых ранее рассматривали риск эвакуации, эвакуировать не придется.

Также властям удалось защитить несколько участков дорог и важных мостов. По словам Дьякону, роста рисков сейчас не ожидают. Уровень воды начал снижаться, в том числе в Страшенском районе.

В наиболее опасных зонах продолжает работать постоянный штаб. Ситуацию в зоне семи водоемов продолжают отслеживать.

Ущерб пока не подсчитан. Дьякону объяснил, что оценку проведут после завершения работ, поскольку в некоторых подвалах и хозяйствах вода еще полностью не ушла. Местные комиссии по чрезвычайным ситуациям должны повторно собраться и подготовить данные.

Дьякону также сообщил, что пропавших без вести после непогоды нет. При этом, по его словам, в результате одной из трагедий двое детей остались сиротами после гибели отца. Ранее они потеряли и мать.