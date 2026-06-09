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agora.md logoagora
9 Июня 2026, 07:36
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Василе Попа о TUX: Я старался убедить офицеров выйти из схемы, но не получилось

Бывший директор Службы государственной охраны (SPPS) Василе Попа заявил, что не участвовал в деятельности онлайн-платформы TUX и не имеет никакого процессуального статуса в рамках уголовного преследования.

Василе Попа о TUX: Я старался убедить офицеров выйти из схемы, но не получилось.
Василе Попа о TUX: Я старался убедить офицеров выйти из схемы, но не получилось.

Более того, он утверждает, что пытался противодействовать участию сотрудников SPPS в этой платформе — проводил информационные беседы, обсуждал ситуацию с личным составом и организовывал внутренние проверки, пишет agora.md

Василе Попа отрицает своё участие в деятельности платформы и говорит, что, напротив, в период руководства SPPS старался предотвратить вовлечение сотрудников в подобные схемы.

«Я старался, чтобы офицеры соблюдали законодательство. Даже проводил служебное расследование, когда был руководителем службы. Убеждал вовлечённых офицеров добровольно выйти из этой схемы — кто-то ушёл, кто-то нет... У меня не было полномочий проверять финансовое состояние каждого сотрудника», — заявил Василе Попа.

Бывший глава SPPS также сообщил, что в учреждении проводились собрания, в том числе с участием психолога, чтобы объяснить сотрудникам риски подобных схем.

«Я информировал офицеров, у нас были собрания, им объясняли, что такое финансовая пирамида. С ними работал психолог службы. Я начал служебное расследование по всему, что связано с TUX, и пытался убедить офицеров, что деньги, которые они зарабатывают, кто-то другой теряет. Но, к сожалению, у меня это не получилось», — рассказал Василе Попа.

Бывший директор SPPS также заявил, что его отставка никак не связана с деятельностью онлайн-платформы TUX. Сейчас он работает в европейской компании.

«Я не был вовлечён в TUX, это я вам гарантирую. Я готов сотрудничать с органами уголовного преследования», — сказал генерал.

Василе Попа возглавлял SPPS с ноября 2023 года. До этого он был личным телохранителем Майи Санду. В ноябре 2025 года президент подписала его заявление об отставке. По данным СМИ, это произошло на фоне дела финансовой пирамиды TUX, из-за которой десятки молдаван потеряли деньги.

Источник
agora.md logoagora
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