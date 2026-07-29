В пенитенциаре в Крикова расследуют загадочную смерть заключенного

Как сообщает pulsmedia.md со ссылкой на источники, погибшим оказался 60-летний мужчина. Его тело нашли в воскресенье, 26 июля, в бочке, наполненной водой.

Прибывший на место судебно-медицинский эксперт при внешнем осмотре не обнаружил на теле признаков насильственной смерти.

В Национальной полиции подтвердили факт обнаружения тела. По предварительной версии следствия, мужчина мог покончить с собой. По данным правоохранителей, ранее он уже предпринимал несколько попыток суицида.

В то же время источники в пенитенциарном учреждении сообщили, что заключенный мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, он залез в бочку с водой, чтобы охладиться, однако ему стало плохо: мужчина начал рвать, после чего потерял сознание и утонул.

Тело погибшего направили в Центр судебной медицины для проведения экспертиз, которые должны установить точную причину смерти и все обстоятельства произошедшего.