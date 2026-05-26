В Молдове ввели гидрологическое предупреждение в связи с риском наводнений.

По данным синоптиков, основной риск затопления касается низменных участков вдоль русла реки. В этих зонах вода может выйти из берегов и затопить сельскохозяйственные угодья. Специалисты призывают аграриев и местных жителей быть внимательными к состоянию прилегающих территорий, пишет rupor.md

Местным властям и администраторам водохранилищ, расположенных на Реуте, рекомендовали усилить контроль за гидротехническими сооружениями.

«Необходимо внимательно следить за состоянием дамб, мостов и водоотводных каналов», — подчеркивают метеорологи в своем предупреждении.

Ситуация вызвана обильными осадками, которые уже привели к серьезным последствиям в ряде районов страны, включая Страшенский и Унгенский, где зафиксированы подтопления десятков хозяйств и размытие дорог.