26 Мая 2026, 10:05
В Молдове ввели гидрологическое предупреждение в связи с риском наводнений

В Молдове объявили гидрологическое предупреждение, которое будет действовать до 29 мая. Из-за сильных ливней, прошедших 21–22 мая, уровень воды в реке Реут продолжит расти, что приведет к выходу воды на пойму.

По данным синоптиков, основной риск затопления касается низменных участков вдоль русла реки. В этих зонах вода может выйти из берегов и затопить сельскохозяйственные угодья. Специалисты призывают аграриев и местных жителей быть внимательными к состоянию прилегающих территорий, пишет rupor.md

Местным властям и администраторам водохранилищ, расположенных на Реуте, рекомендовали усилить контроль за гидротехническими сооружениями.

«Необходимо внимательно следить за состоянием дамб, мостов и водоотводных каналов», — подчеркивают метеорологи в своем предупреждении.

Ситуация вызвана обильными осадками, которые уже привели к серьезным последствиям в ряде районов страны, включая Страшенский и Унгенский, где зафиксированы подтопления десятков хозяйств и размытие дорог.

