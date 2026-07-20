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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 08:23
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В Молдове впервые применили новый метод очистки крови при тяжелой инфекции

В больнице имени Георгия Палади впервые в Молдове провели процедуру, при которой кровь очищают от веществ, усиливающих сильное воспаление в организме. Метод называется гемосорбцией.

В Молдове впервые применили новый метод очистки крови при тяжелой инфекции.
В Молдове впервые применили новый метод очистки крови при тяжелой инфекции.

Процедуру провели пациентке, поступившей в реанимацию в тяжелом состоянии с инфекцией брюшной полости и перитонитом. Такие осложнения могут привести к сепсису и отказу сразу нескольких органов, пишет rupor.md

В дополнение к основному лечению врачи использовали систему Purify с фильтром CytoSorb. Фильтр удаляет из крови вещества, из-за которых воспалительная реакция организма становится опаснее.

Процедуру провела команда врачей под руководством заведующего отделением анестезиологии и реанимации Геннадия Северина. Новый метод расширяет возможности лечения пациентов с сепсисом, септическим шоком и другими тяжелыми воспалительными состояниями.

Источник
rupor.md logorupor
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