В Молдове впервые применили новый метод очистки крови при тяжелой инфекции.

В больнице имени Георгия Палади впервые в Молдове провели процедуру, при которой кровь очищают от веществ, усиливающих сильное воспаление в организме. Метод называется гемосорбцией.

Процедуру провели пациентке, поступившей в реанимацию в тяжелом состоянии с инфекцией брюшной полости и перитонитом. Такие осложнения могут привести к сепсису и отказу сразу нескольких органов, пишет rupor.md

В дополнение к основному лечению врачи использовали систему Purify с фильтром CytoSorb. Фильтр удаляет из крови вещества, из-за которых воспалительная реакция организма становится опаснее.

Процедуру провела команда врачей под руководством заведующего отделением анестезиологии и реанимации Геннадия Северина. Новый метод расширяет возможности лечения пациентов с сепсисом, септическим шоком и другими тяжелыми воспалительными состояниями.