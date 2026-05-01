В Молдове ужесточат наказание за фальшивомонетчество.

Таким образом законодательство хотят адаптировать к современным технологиям и новым вызовам в сфере безопасности, сообщает logos-press.md

Министерство юстиции разработало проект поправок к статье 236 Уголовного кодекса, регулирующей преступления, связанные с изготовлением и пуском в обращение фальшивых денежных знаков или ценных бумаг.

За основное правонарушение наказание для физических лиц увеличится с нынешних 5–10 лет лишения свободы до 5–12 лет заключения. В случае отягчающих обстоятельств, таких как деяния, совершенные организованной преступной группой или в особо крупных размерах, санкция будет ужесточена с 7–15 лет до более строгого порога — от 10 до 15 лет лишения свободы. Для юридических лиц санкции вырастут с нынешнего уровня в 2000–5000 условных единиц до суммы от 10 000 до 13 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью. При отягчающих обстоятельствах санкции для юридических лиц вырастут с 4000–7000 условных единиц до диапазона от 20 000 до 40 000 условных единиц.

Уголовный кодекс пытается угнаться за технологиями

Законопроект вводит суровые наказания за новую категорию деяний, связанных с логистикой и технологиями, которые стоят за подделкой денег. В частности, уголовным преступлением станет производство, импорт, экспорт, получение, хранение или передача инструментов, предметов, компьютерных программ, компьютерных данных или защитных элементов (таких как голограммы и водяные знаки), специально адаптированных для изготовления фальшивых денежных знаков. Это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере от 1500 до 3000 условных единиц для физических лиц, тогда как юридическим лицам грозит штраф от 8000 до 10 000 условных единиц и запрет на деятельность. Если эти действия совершены организованной преступной группой, преступной организацией или в их интересах, наказание увеличивается до 4–8 лет лишения свободы со штрафом до 5000 условных единиц для физических лиц, а для компаний штраф возрастет до 15 000–20 000 условных единиц.

Ответственный орган

Для обеспечения эффективного применения этих мер проект также предусматривает создание национального аналитического центра. Планируется, что новый закон вступит в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования в «Monitorul Oficial al Republicii Moldova». Его предстоит рассмотреть в правительстве.