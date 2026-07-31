В Молдове продлили "желтый уровень" опасности в связи с риском пожаров

Метеорологи Республики Молдова продлили "желтый уровень" пожарной опасности.

Предупреждение будет действовать с 1 по 7 августа.

В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных построек и складов с кормом.

Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов.