27 Мая 2026, 12:23
В Молдове объявлено метеопредупреждение в связи с усилением ветра
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила метеопредупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра на территории страны. Предупреждение действует сегодня, 27 мая, в период с 14:00 до 23:00.
Согласно сообщению ведомства, в указанные часы на всей территории страны ожидается усиление северо-западного ветра.
Скорость порывов может достигать 17–22 метров в секунду.