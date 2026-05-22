В Молдове магазины могут обязать указывать цену ремонта товара ещё до покупки

Законопроект, разработанный Министерством экономического развития и цифровизации, предусматривает внедрение ряда европейских директив и является частью обязательств страны в процессе вступления в Европейский союз, сообщает bani.md

Одним из самых важных изменений станет введение обязательства для продавцов наглядно информировать покупателей о минимальной двухлетней законной гарантии на товары. Магазины должны будут размещать стандартизированные уведомления о правах потребителей, включая возможность бесплатного ремонта, замены товара или снижения цены в случае дефектов.

Проект также вводит понятие «коммерческой гарантии долговечности». Это означает, что производители, предлагающие расширенные гарантии сроком более двух лет, смогут использовать специальную европейскую маркировку, подтверждающую, что товар рассчитан на более длительный срок службы. В документе представлен и визуальный образец новой маркировки «GARAN», на которой будет указан гарантированный срок долговечности товара.

Покупатели будут получать больше информации ещё до приобретения товара. Для отдельных категорий продукции продавцы должны будут указывать сведения о возможности ремонта, наличии запасных частей, предполагаемой стоимости этих деталей, а также о сроках предоставления обновлений программного обеспечения для цифровых устройств.

Ещё одним важным новшеством станет продвижение «права на ремонт». Законопроект предусматривает введение стандартизированной европейской формы, в которой ремонтные мастерские будут обязаны заранее сообщать стоимость ремонта, сроки выполнения работ, наличие временной замены устройства и доступность необходимых деталей. Предложение должно оставаться действительным не менее 30 дней.

Власти заявляют, что меры необходимы также для борьбы с так называемым «гринвошингом» — практикой, при которой компании используют слова «эко», «зелёный» или «экологичный» без реальных доказательств. Согласно новым правилам, такие заявления можно будет использовать только при наличии сертификатов или подтверждённых доказательств.

В пояснительной записке отмечается, что Молдова пока лишь частично соответствует европейским нормам в сфере защиты прав потребителей, а принятие этих изменений важно для переговоров о вступлении в ЕС. Также подчёркивается, что новые правила направлены на сокращение отходов, продление срока службы товаров и развитие циркулярной экономики.