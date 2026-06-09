В Кишинёве отремонтировали и заменили 180 мусорных контейнеров.

Контейнеры, не подлежащие восстановлению, были заменены новыми. В общей сложности за месяц установлено более 30 новых ёмкостей, передает radiochisinau.md

По данным предприятия, контейнеры были очищены, продезинфицированы, отремонтированы с применением сварочных работ и заново окрашены.

С начала года в столице отремонтировано около 680 контейнеров и установлено почти 200 новых.

Жители могут сообщать о повреждённых контейнерах или необходимости их замены по телефону горячей линии: 022 74 75 20.

В настоящее время Autosalubritate обслуживает более 12 400 контейнеров по всему городу, включая ёмкости для бытовых отходов и раздельного сбора вторсырья.