9 Июня 2026, 21:00
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В Кишинёве отремонтировали и заменили 180 мусорных контейнеров
В мае бригады муниципального предприятия Autosalubritate отремонтировали около 150 мусорных контейнеров на площадках для сбора отходов и в мусоросборных камерах жилых домов в Кишинёве.
Контейнеры, не подлежащие восстановлению, были заменены новыми. В общей сложности за месяц установлено более 30 новых ёмкостей, передает radiochisinau.md
По данным предприятия, контейнеры были очищены, продезинфицированы, отремонтированы с применением сварочных работ и заново окрашены.
С начала года в столице отремонтировано около 680 контейнеров и установлено почти 200 новых.
Жители могут сообщать о повреждённых контейнерах или необходимости их замены по телефону горячей линии: 022 74 75 20.
В настоящее время Autosalubritate обслуживает более 12 400 контейнеров по всему городу, включая ёмкости для бытовых отходов и раздельного сбора вторсырья.