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Point.md logoPoint
10 Июля 2026, 15:16
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В Кишиневе задержали курьера наркосети: при нем нашли 16 пакетиков MDMA

Полицейские сектора Ботаника задержали 31-летнего жителя Кишинева, подозреваемого в причастности к деятельности преступной группы, специализировавшейся на сбыте наркотиков.

В Кишиневе задержали курьера наркосети: при нем нашли 16 пакетиков MDMA.
В Кишиневе задержали курьера наркосети: при нем нашли 16 пакетиков MDMA.

По данным следствия, мужчина выполнял роль курьера. Он раскладывал наркотики по тайникам, после чего передавал их координаты покупателям через мессенджер Telegram.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого с поличным в момент, когда он размещал наркотики в тайниках.

При личном досмотре у мужчины обнаружили 16 пакетиков с кристаллическим веществом, которое, по предварительным данным, является MDMA.

По решению суда подозреваемый арестован на 30 суток.

Согласно законодательству, если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Источник
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