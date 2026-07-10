В Кишиневе задержали курьера наркосети: при нем нашли 16 пакетиков MDMA.

Полицейские сектора Ботаника задержали 31-летнего жителя Кишинева, подозреваемого в причастности к деятельности преступной группы, специализировавшейся на сбыте наркотиков.

По данным следствия, мужчина выполнял роль курьера. Он раскладывал наркотики по тайникам, после чего передавал их координаты покупателям через мессенджер Telegram.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого с поличным в момент, когда он размещал наркотики в тайниках.

При личном досмотре у мужчины обнаружили 16 пакетиков с кристаллическим веществом, которое, по предварительным данным, является MDMA.

По решению суда подозреваемый арестован на 30 суток.

Согласно законодательству, если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.