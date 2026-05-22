22 Мая 2026, 13:48
В Кишиневе задержали 19-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотиков
19-летняя жительница столицы была задержана правоохранителями с поличным по подозрению в причастности к распространению наркотических веществ.
Сообщается, что согласно собранным в ходе расследования доказательствам, она предположительно работала курьером в интернет-магазине, специализирующемся на продаже наркотиков. Подозреваемая была задержана за размещение наркотических веществ в нескольких тайниках по всей столице.
В результате обысков и досмотров в доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько пакетов гашиша, а также другие предметы и доказательства, подтверждающие ее причастность к преступной деятельности.
Подозреваемая была задержана на 72 часа. Согласно действующему законодательству, ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Расследование по делу продолжается.