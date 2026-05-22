В Кишиневе задержали 19-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотиков.

Сообщается, что согласно собранным в ходе расследования доказательствам, она предположительно работала курьером в интернет-магазине, специализирующемся на продаже наркотиков. Подозреваемая была задержана за размещение наркотических веществ в нескольких тайниках по всей столице.

В результате обысков и досмотров в доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько пакетов гашиша, а также другие предметы и доказательства, подтверждающие ее причастность к преступной деятельности.

Подозреваемая была задержана на 72 часа. Согласно действующему законодательству, ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Расследование по делу продолжается.