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logos.press.md logologos
9 Июня 2026, 22:36
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Таможенники Румынии и Молдовы обмениваются опытом внедрения законодательства ЕС

Согласно Национальной программе вступления Республики Молдова в Европейский союз (PNA), крайний срок полной имплементации и гармонизации национального таможенного законодательства с нормами ЕС установлен на конец 2026 года.

Таможенники Румынии и Молдовы обмениваются опытом внедрения законодательства ЕС.
Таможенники Румынии и Молдовы обмениваются опытом внедрения законодательства ЕС.

В связи с этим Таможенная служба использует опыт румынской таможенной службы для ускорения гармонизации таможенного законодательства с нормами Евросоюза, говорится в пресс-релизе ТС, передает logos-pres.md

С 8 по 12 июня 2026 года Таможенная служба принимает миссию экспертов румынской таможенной службы, специализирующуюся на юридической экспертизе в отношении соответствия Таможенного кодекса РМ соответствующей нормативной базе ЕС. Миссия организована при поддержке Инструмента технической помощи и обмена информацией (TAIEX) Европейской комиссии. 

В ходе мероприятия руководство Таможенной службы подчеркнуло, что опыт румынской стороны чрезвычайно ценен для Республики Молдова, учитывая опыт, накопленный в процессе вступления в Европейский союз и в реализации Таможенного кодекса Союза.

В ходе миссии эксперты Таможенной службы Румынии и специалисты Таможенной службы подробно проанализируют положения Таможенного кодекса Республики Молдова, проекты нормативных актов по его применению и проекты законодательных поправок, находящиеся в настоящее время в стадии разработки. 

Одновременно будут рассмотрены правовые и оперативные решения, применяемые на уровне Европейского союза, а сформулированные экспертами рекомендации будут способствовать совершенствованию национальной нормативно-правовой базы и обеспечению правильной и полной транспозиции европейского таможенного законодательства. 

В частности, будут рассмотрены передовые практики применения положений, касающихся применения импортных и экспортных пошлин, таможенной задолженности и гарантий, специальных таможенных режимов, перемещения товаров в пределах таможенной территории Союза, а также электронных систем и упрощений для экономических операторов.

Источник
logos.press.md logologos
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