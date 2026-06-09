Таможенники Румынии и Молдовы обмениваются опытом внедрения законодательства ЕС.

В связи с этим Таможенная служба использует опыт румынской таможенной службы для ускорения гармонизации таможенного законодательства с нормами Евросоюза, говорится в пресс-релизе ТС, передает logos-pres.md

С 8 по 12 июня 2026 года Таможенная служба принимает миссию экспертов румынской таможенной службы, специализирующуюся на юридической экспертизе в отношении соответствия Таможенного кодекса РМ соответствующей нормативной базе ЕС. Миссия организована при поддержке Инструмента технической помощи и обмена информацией (TAIEX) Европейской комиссии.

В ходе мероприятия руководство Таможенной службы подчеркнуло, что опыт румынской стороны чрезвычайно ценен для Республики Молдова, учитывая опыт, накопленный в процессе вступления в Европейский союз и в реализации Таможенного кодекса Союза.

В ходе миссии эксперты Таможенной службы Румынии и специалисты Таможенной службы подробно проанализируют положения Таможенного кодекса Республики Молдова, проекты нормативных актов по его применению и проекты законодательных поправок, находящиеся в настоящее время в стадии разработки.

Одновременно будут рассмотрены правовые и оперативные решения, применяемые на уровне Европейского союза, а сформулированные экспертами рекомендации будут способствовать совершенствованию национальной нормативно-правовой базы и обеспечению правильной и полной транспозиции европейского таможенного законодательства.

В частности, будут рассмотрены передовые практики применения положений, касающихся применения импортных и экспортных пошлин, таможенной задолженности и гарантий, специальных таможенных режимов, перемещения товаров в пределах таможенной территории Союза, а также электронных систем и упрощений для экономических операторов.