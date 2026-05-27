27 Мая 2026, 12:47
Священник храма с изображением черта с ноутбуком: Не одобряем зависимость от гаджетов

Настоятель храма Преображения Господня в центре Кишинева Иоан Плэмэдялэ объяснил происхождение изображения черта с ноутбуком.

Церковь расположена на бульваре имени Штефана Великого, роспись с изображением Страшного суда, где и изображен черт, находится сразу над входом.

"Многие грехи, за которые следует наказание в загробном мире, известны давно, но сегодня появились и другие. Одна из страстей - это интернет-зависимость, которая позволяет манипулировать нашим мышлением", - рассказал священник.

Он отметил, что церковь адекватно относится к техническому прогрессу, но не одобряет зависимость от гаджетов.

