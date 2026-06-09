С 4 июля учёт в системе страховой медицины станет строже.

Она заработает в режиме полной совместимости с другими информсистемами и базами данных для получения достоверной информации, пишет logos-pres.md

Изменения в концепцию и регламент использования ИС ОМС опубликованы и вступили в силу. Они объединяют ряд разрозненных систем в единый ресурс.

Ожидается, что это улучшит обмен данными между участниками системы, которая сегодня предоставляет фрагментарную и не всегда полную информацию. Речь идет об учёте застрахованных и не застрахованных в ней лиц, а также зарегистрированных у семейных врачей лицах, поступлениях по взносам медстраха, уплаченных взносах, рецептах на компенсируемые лекарства и медицинские изделия и др.

Система станет более прозрачной

Благодаря этому система станет более управляемой и прозрачной в плане распределения страховых фондов и учета услуг.

В ИС ОМС будет концентрироваться вся отчетность об объемах помощи, оказываемой поставщиками медицинских услуг, а также об использовании ими финансовых средств, выделенных из фондов обязательного медицинского страхования.

Кроме того, через ИС ОМС можно будет получить информацию, которой располагают другие органы. К примеру, данные Государственной налоговой службы о трудоустроенных, фрилансерах, а также лицах, осуществляющих независимую деятельность в сфере розничной торговли, закупки сельхохпродукции, патентообладателях.

В информсистеме Нацкассы соцстраха можно будет получить данные о пенсионерах, лицах, получающих соцвыплаты, безработных и их пособиях.

ИС ОМС будет интегрирована и с Пограничной полицией. В соответствии с законодательством, часть плательщиков взносов медстраха в фиксированной сумме должны подтверждать своё нахождение в Молдове не менее 183 дней в течение бюджетного года.

В целом эта упорядоченная система позволит улучшить разработку политик в сфере здравоохранения, основанных на более достоверных данных, ориентированных на реальные потребности населения, надеются разработчики.