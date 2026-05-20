Правительство Молдовы готовит большую распродажу госсобственности.

Согласно проекту правительственного постановления, продажа государственного пакета акций в Moldindconbank на регулируемом рынке оправдана миноритарным характером доли, которая не дает государству контроля или существенного влияния на деятельность банка. В информационном документе отмечается, что этот метод обеспечит прозрачность, ликвидность и формирование справедливой рыночной цены, сообщает logos-press.md

Таким же образом планируется приватизация миноритарной доли государства в компании Limi-Impex.

В то же время правительство предлагает выставить на аукцион государственную долю в компании Metrompas. Согласно представленным аргументам, государственная доля является миноритарной, и аукцион позволит быстро и эффективно капитализировать актив, не налагая дополнительных инвестиционных обязательств.

Проект также направлен на приватизацию важных государственных предприятий. Так, Кишинёвский стекольный завод будет приватизирована посредством инвестиционного конкурса. Власти утверждают, что предприятие является одним из основных производителей стеклянной упаковки в Республике Молдова, занимая около 30% внутреннего рынка и экспортируя продукцию более чем в 30 стран. При этом степень амортизации активов достигла примерно 81%, что потребует значительных инвестиций в модернизацию и развитие. Организуя инвестиционный конкурс, государство намерено привлечь инвестора, который обеспечит технологическую модернизацию, повысит энергоэффективность и сохранит профиль деятельности предприятия.

Государственное предприятие гостиница Zarea также будет приватизировано путем аукциона. В информационном документе говорится, что предприятие работает в конкурентном секторе и не соответствует целям государственной политики. Власти отмечают, что, хотя гостиничный рынок значительно вырос после 2021 года, рыночная доля отеля постоянно снижается, а прибыльность значительно ниже среднерыночной. В то же время ультрацентральное расположение объекта предоставляет ему высокий потенциал.

Правительство также предлагает приватизировать путем аукциона государственное предприятие «Издательско-политографическое предприятие «Știința»» и государственное предприятие «Editura Didactică de Stat Lumina». Согласно проекту, оба предприятия работают в секторе, где доминируют частные операторы, и имеют низкую конкурентоспособность на рынке.

Документ также предусматривает включение в список активов, подлежащих приватизации, экспериментального химического предприятия Izomer, которое не осуществляло производственную деятельность в течение последних трех лет и не имеет реальных перспектив возвращения в государственную собственность.

Авторы проекта упоминается, что предлагаемые изменения также направлены на выполнение бюджетной задачи на 2026 год, оцениваемой в 700 млн леев.