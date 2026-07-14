Посольство Румынии — о заявлениях Книрша: Они могут быть использованы Россией.

Румыния полностью уважает суверенитет Молдовы и право ее граждан демократическим путем определять свое будущее, заявило посольство Румынии в Кишиневе в ответ на недавние заявления посла Германии о языке и идентичности Молдовы.

Реакция румынской дипломатической миссии последовала через несколько дней после того, как посол Германии в Кишиневе Хуберт Книрш сделал заявления, вызвавшие многочисленные комментарии в общественном пространстве, пишет logos-pres.md со ссылкой на caleaeuropeana.ro

В своем послании Посольство Румынии подчеркивает, что Румыния и Республика Молдова разделяют «хорошо задокументированную историю, языковую общность и богатое культурное и духовное наследие», факты, установленные как историческими и лингвистическими исследованиями, так и конституционно-законодательной базой Республики Молдова».

В этом контексте посольство считает, что «любые заявления, которые релятивизируют или ставят под сомнение эти реалии, вызывают сожаление и лишены фактической основы». В то же время оно предупреждает, что такие заявления «рискуют породить интерпретации, которые не служат ни диалогу между партнерами, ни общим интересам укрепления доверия и сплоченности в регионе».

Дипломатическое представительство обращает внимание на то, что в нынешнем региональном контексте, отмеченном непрекращающимися кампаниями дезинформации, попытками переписать историю и инструментализацией вопросов идентичности, «любое сообщение, которое может создать двусмысленность в отношении языка, идентичности или общего культурного наследия, рискует быть использовано враждебными субъектами, такими как Российская Федерация, которые стремятся ослабить демократическую устойчивость и европейский путь Республики Молдова».

Посольство Румынии также подчеркивает, что уважение к исторической истине, научная строгость и конституционные рамки Республики Молдова являются важнейшими предпосылками для ответственного общественного диалога.

«Отношения между Румынией и Республикой Молдова основаны на общности языка, культуры и истории, и Румыния продолжит оказывать поддержку Республике Молдова в духе привилегированного партнерства, основанного на взаимном уважении, европейских ценностях и диалоге, базирующемся на ответственности и доверии», — сообщает посольство Румынии в Кишиневе.

Согласно данным переписи населения 2024 года, в Молдове 49,2% опрошенного населения заявили, что говорят на «молдавском языке», по сравнению с 56,9% в 2014 году. О родном румынском языке во время переписи заявили 31,3% опрошенных. В 2014 году этот показатель составлял 23,2%.

Напомним, в общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.