Под Кишинёвом ввели в эксплуатацию фотоэлектрический парк для нужд аэропорта.

Как утверждают в его администрации, проект выполнен при строгом соблюдении международных требований и рекомендаций в области гражданской авиации, размещение объекта соответствует нормам ИКАО и ЕАСА и не влияет на безопасность авиационных операций, пишет infotag.md

Фотоэлектрические панели оборудованы противоотражающими поверхностями, устраняющими риск визуального дискомфорта для экипажей во время взлета и посадки.

Благодаря использованию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности проект будет экономить около 2 млн леев в год, способствуя снижению выбросов углекислого газа. Второй этап программы предусматривает расширение мощности производства электроэнергии за счет установки фотоэлектрических панелей.