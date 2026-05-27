По статистике, в Молдове самой частой причиной смертности становятся болезни сердца.

Они составляют более половины всех зарегистрированных смертей в стране, согласно данным Национального бюро статистики, основанным на информации Национального агентства общественного здоровья, передает bani.md

По статистике, 56,6% всех смертей были вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы. На втором месте злокачественные новообразования, на долю которых пришлось 17% всех смертей, за ними следуют заболевания пищеварительной системы – 7,8%, заболевания дыхательной системы – 4,9%, несчастные случаи, отравления и травмы – 4,7%, а прочие причины составили 9%.

Данные показывают различия между женщинами и мужчинами в зависимости от причин смерти. В случае заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин зафиксирован уровень смертности на 13,4 процентных пункта выше, чем у мужчин, явление, описанное специалистами как «избыточная смертность среди женщин».

Напротив, в случае ряда причин смерти отмечается «избыточная смертность среди мужчин». Наибольшая разница зафиксирована в случае несчастных случаев, отравлений и травм, где число умерших мужчин в 3,4 раза выше, чем женщин.

В то же время смертность от заболеваний дыхательной системы среди мужчин более чем в два раза выше. В случае злокачественных новообразований и заболеваний пищеварительной системы число смертей среди мужчин примерно в 1,5 раза выше, чем среди женщин.

Важные различия были обнаружены и на региональном уровне. Наибольшая доля смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы зафиксирована в Северном регионе, где они составляют 59,9% от общего числа смертей.

В Кишиневе и Гагаузии зафиксирована наибольшая доля смертей от злокачественных новообразований – 19,3% и 17,3% соответственно.

В то же время заболевания пищеварительной системы имели более высокую долю в центральных и южных регионах, а наибольшая доля смертности от респираторных заболеваний и внешних причин – несчастных случаев, отравлений и травм – была зафиксирована в Кишиневе и составила 7% и 6,1% соответственно.