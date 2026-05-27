theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
27 Мая 2026, 13:17
1 633
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

По статистике, в Молдове самой частой причиной смертности становятся болезни сердца

Заболевания сердечно-сосудистой системы оставались основной причиной смертности в Республике Молдова в 2025 году.

По статистике, в Молдове самой частой причиной смертности становятся болезни сердца.
По статистике, в Молдове самой частой причиной смертности становятся болезни сердца.

Они составляют более половины всех зарегистрированных смертей в стране, согласно данным Национального бюро статистики, основанным на информации Национального агентства общественного здоровья, передает bani.md

По статистике, 56,6% всех смертей были вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы. На втором месте злокачественные новообразования, на долю которых пришлось 17% всех смертей, за ними следуют заболевания пищеварительной системы – 7,8%, заболевания дыхательной системы – 4,9%, несчастные случаи, отравления и травмы – 4,7%, а прочие причины составили 9%.

Данные показывают различия между женщинами и мужчинами в зависимости от причин смерти. В случае заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин зафиксирован уровень смертности на 13,4 процентных пункта выше, чем у мужчин, явление, описанное специалистами как «избыточная смертность среди женщин».

Напротив, в случае ряда причин смерти отмечается «избыточная смертность среди мужчин». Наибольшая разница зафиксирована в случае несчастных случаев, отравлений и травм, где число умерших мужчин в 3,4 раза выше, чем женщин.

В то же время смертность от заболеваний дыхательной системы среди мужчин более чем в два раза выше. В случае злокачественных новообразований и заболеваний пищеварительной системы число смертей среди мужчин примерно в 1,5 раза выше, чем среди женщин.

Важные различия были обнаружены и на региональном уровне. Наибольшая доля смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы зафиксирована в Северном регионе, где они составляют 59,9% от общего числа смертей.

В Кишиневе и Гагаузии зафиксирована наибольшая доля смертей от злокачественных новообразований – 19,3% и 17,3% соответственно.

В то же время заболевания пищеварительной системы имели более высокую долю в центральных и южных регионах, а наибольшая доля смертности от респираторных заболеваний и внешних причин – несчастных случаев, отравлений и травм – была зафиксирована в Кишиневе и составила 7% и 6,1% соответственно.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте