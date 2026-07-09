Парень из Молдовы пропал в Турции: семья просит помощи в поисках.

23-летний житель Молдовы Ион Логин пропал в Стамбуле. Родственники разыскивают молодого человека и просят помощи у всех, кто может располагать какой-либо информацией о его местонахождении.

По словам близких, 24 июня Ион Логин отправился в Стамбул на заработки по приглашению друга, сообщает stiri.md

Как утверждают родственники, с полудня 3 июля молодой человек перестал выходить на связь. Его телефон отключен, также он больше не появлялся в мессенджерах и социальных сетях.

По информации семьи, последним человеком, который видел Иона Логина и общался с ним, был друг. Родственники утверждают, что сейчас он не отвечает на их звонки и сообщения, поэтому никакой информации о местонахождении молодого человека у них нет.

Семья просит всех, кто видел Иона Логина или располагает сведениями, которые могут помочь установить его местонахождение, связаться с родственниками. Последнее известное место, где находился молодой человек, — Стамбул.