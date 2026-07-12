Панько о «ловушке» для призыва в армию: Очень странная практика, и мы ее проверяем

Выдача документов об образовании при условии подписи военного комиссара, короткий период, в течение которого выпускники могут лишиться статуса учащегося или студента, а также отсутствие механизмов выявления уязвимых молодых людей.

Именно эти ситуации омбудсмен Чеслав Панько изучает в связи с процессом призыва в армию, передает agora.md

Во время встречи с журналистами 10 июля Панько заявил, что его учреждение рассматривает несколько обращений и проверяет, не нарушают ли действующие процедуры призыва права молодых людей, особенно представителей уязвимых групп.

По словам омбудсмена, у него возникли опасения, что армия может использовать переходный период после окончания учебы для призыва выпускников.

Одна из ситуаций, на которую обратил внимание Чеслав Панько, касается выпускников колледжей и гимназий. После завершения обучения они могут оказаться в периоде, когда уже не являются учащимися, но еще не успели поступить в другое учебное заведение.

«Люди, которым уже исполнилось 18 лет, после получения документов об окончании учебы хотят подать их для дальнейшего поступления. Но поскольку призыв продолжается до конца июля, в этот период они уже не являются ни студентами, ни учащимися», — отметил Чеслав Панько.

В комментарии для AGORA он пояснил, что в этот период молодых людей могут вызвать в территориальные военные комиссариаты для прохождения медицинской комиссии и оценки возможности призыва.

«Пока человек учится, его право на образование защищено. Но в конце июля он получает документы, не успевает подать их в новое учебное заведение и оказывается в такой ситуации», — подчеркнул омбудсмен.

Еще одна практика, которую изучает учреждение, касается некоторых центров передового опыта. По словам Панько, там выпускникам необходимо получить подпись начальника территориального военного комиссариата, чтобы забрать документы об окончании учебы.

«После окончания учебы студент должен предоставить обходной лист: подтвердить, что не имеет задолженности перед библиотекой, не разбил окно и не должен возмещать ущерб. Однако некоторые центры передового опыта добавили графу, где должен расписаться начальник территориального военного комиссариата. Пока он не подпишет, документы не выдают», — заявил Чеслав Панько.

Омбудсмен считает, что подобная практика не является официальной и выдача документов не должна зависеть от подобных процедур.

«Это не официальная процедура, и она применяется лишь в некоторых учреждениях. Мы связались с несколькими из них, и, по всей видимости, это довольно странная практика, поскольку выдача документов об образовании не должна ставиться в зависимость от подобных условий», — отметил он.

Чеслав Панько также заявил, что призыв в армию в большей степени затрагивает представителей уязвимых групп населения. По его словам, чаще всего призывают учащихся колледжей и центров передового опыта.

«Почему возникает такая дискриминация? Мы знаем, что в колледжах учится больше представителей уязвимых групп. Именно они чаще попадают в армию, среди них есть даже те, кто не умеет писать. При этом их психологическое состояние оценивают в основном только в начале службы, а не в дальнейшем», — сказал Панько.

Кроме того, омбудсмен сообщил, что его учреждение проверяет систему защиты военнослужащих, в том числе после случаев самоубийств.

«Для нас важно понять, насколько эффективно работает система защиты военнослужащих. Мы говорим о рисках, когда происходят случайные выстрелы или самоубийства. На заседании парламентской комиссии по безопасности и общественному порядку я говорил, что у нас нет механизма выявления таких рисков. Например, в одной из воинских частей на севере страны, где военнослужащий покончил с собой, не было психолога», — заявил Чеслав Панько.

По его словам, учреждение должно установить, являются ли выявленные ситуации нарушением прав молодых людей.

Чеслав Панько сообщил, что с начала 2026 года получил два обращения по подобным случаям.