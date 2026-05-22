moldova1.md
22 Мая 2026, 08:50
Молодым учителям в районах Молдовы планируют выдавать социальное жильё

Правительство рассматривает возможность создания социального жилья для молодых учителей, работающих в районах. Об этом сообщил министр образования и науки Дан Перчун.

Правительство рассматривает возможность создания социального жилья для молодых учителей, работающих в районах. Эта мера направлена на сокращение дефицита педагогических кадров и призвана убедить выпускников вузов выбирать места работы за пределами крупных городов, пишет moldova1.md

По словам министра, власти в настоящее время анализируют возможность запуска пилотного проекта в Унгенском районе. В его рамках начинающие учителя могли бы получать не только пособия при трудоустройстве, но и временное жильё.

«Сегодня важным сдерживающим фактором является то, что если человек не родом из данного района, то, не имея собственного жилья, он вряд ли согласится на переезд. Если бы государству удалось решить не только проблему с пособиями, но и обеспечить достойным жильём на определённый период, возможно, нам удалось бы привлечь больше молодых специалистов. Чтобы они выбирали не только Кишинёв и не только свой родной район, но и рассматривали другие возможности на территории Республики Молдова. Мы работаем над этим. Возможно, со следующего года мы выйдем с конкретным предложением», — заявил Дан Перчун в эфире одной из программ на телеканале Jurnal TV.

Республика Молдова, по словам министра, не испытывает острой нехватки учителей как таковой. Главная проблема — неравномерное распределение педагогических кадров между населёнными пунктами. Перчун отметил, что в некоторых школах Кишинёва учителя работают с перегрузкой, тогда как в сельской местности есть педагоги, которые вынуждены трудиться лишь на полставки из-за небольшого количества учеников.

Согласно данным, представленным Министерством образования и науки, в настоящее время в системе образования насчитывается около 1300 вакантных учительских должностей. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, что ранее власти уже увеличили размер пособия для молодых учителей, которые соглашаются на распределение в школы. Начиная с текущего года, сумма может достигать 375 тысяч леев для выпускников, выбирающих преподавание дефицитных дисциплин — таких, как математика, физика, химия или информатика — за пределами муниципия Кишинёв.

Источник
