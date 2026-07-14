Молдова в скором времени откажется от классической фиксированной телефонии.

Молдова опережает средний показатель ЕС по уровню цифровизации: более 80% домохозяйств имеют доступ к высокоскоростному интернету. Однако этот стремительный рост сопровождается постепенным исчезновением фиксированной телефонии.

Благодаря быстрому развитию цифровой инфраструктуры Молдова занимает выгодные позиции в регионе, заявил директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций (ARCOM) Сергей Гайбу, передает moldova1.md

«В первом квартале текущего года количество подключений к оптоволоконной сети выросло примерно на 7%, поскольку эта цель также является приоритетом Европейского союза. В настоящее время около 83% домохозяйств подключены к оптоволокну, что более чем на 10 процентных пунктов превышает средний показатель ЕС. Таким образом, Молдова обладает высоким уровнем покрытия как оптоволоконной сетью, так и мобильной связью», — отметил Сергей Гайбу.

Почти четыре миллиона SIM-карт на национальном рынке

За последние 10–15 лет сектор связи претерпел серьезные изменения, и классическая фиксированная телефония больше не может поддерживаться с технологической точки зрения.

«Классическая аналоговая проводная телефония... оборудование для нее больше не производится. Даже если бы мы хотели сохранить такую систему, это уже невозможно. То же самое касается технологии CDMA — оборудование для нее также больше не выпускается. Поэтому фиксированная телефония стала лишь дополнительной услугой к оптоволоконному интернету, который приходит в дома людей», — пояснил глава ARCOM.

Сегодня мобильная связь является основным видом коммуникации. По словам Сергея Гайбу, на рынке Молдовы активно используются около 3,8 млн SIM-карт, поскольку многие жители пользуются двумя и более номерами.

«Мобильная связь действительно стала самым востребованным сервисом. Сегодня в стране насчитывается около 3,8 млн SIM-карт, то есть примерно 140% покрытия — в среднем по 1,4 SIM-карты на человека», — отметил он, добавив, что доступность услуг обеспечивается в том числе коммерческими предложениями операторов.

Фиксированная телефония постепенно исчезает

По словам Гайбу, отказ от традиционной фиксированной связи уже является общеевропейским курсом.

«В классическом виде фиксированная телефония находится на пути к исчезновению. Европейский союз также поставил цель полностью отказаться от медных кабелей в рамках директивы по инфраструктуре Gigabit, которая недавно была внедрена и в Республике Молдова», — заявил он.

Такой переход обусловлен сразу несколькими факторами — технологическими, экономическими и экологическими.

«Эта технология устарела, потребляет значительно больше энергии, имеет более высокий экологический след, тогда как современные технологии экономичнее и позволяют передавать значительно больший объем данных», — объяснил Сергей Гайбу.

Доходы отрасли продолжают расти

По мнению директора ARCOM, Молдова уже проходит этот переход, поскольку оптоволоконная инфраструктура позволяет одновременно предоставлять интернет, телевидение и телефонию. Рост использования цифровых сервисов отражается и на финансовых показателях отрасли.

«Доходы выросли примерно на 5%. Это стабильный рост последних периодов, который говорит лишь об одном — население все активнее пользуется этими услугами», — сказал Гайбу.

Он также отметил, что объем мобильного интернет-трафика продолжает уверенно увеличиваться: в прошлом году жители Молдовы использовали около 400 млн гигабайт мобильного интернета, что примерно на 12% больше, чем годом ранее.

По словам Сергея Гайбу, несмотря на небольшие размеры рынка, Молдова демонстрирует результаты, сопоставимые с европейскими странами.

«Республика Молдова входит в число европейских лидеров по уровню подключения. Это довольно интересный пример, потому что наш рынок очень небольшой. Фактически он меньше, чем доходы одного оператора в Эстонии. Несмотря на это, у нас конкурентный рынок с большим количеством игроков. Именно поэтому мы имеем одни из лучших показателей по соотношению качества услуг и их стоимости», — подчеркнул он.

Глава ARCOM также отметил, что отмена платы за роуминг между Молдовой и Европейским союзом делает страну более привлекательной для специалистов, работающих удаленно.