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logos-press.md logologos-press
24 Сентября 2026, 07:27
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Молдова усиливает анализ данных для безопасности границ

В Кишиневе 23 сентября прошла Международная встреча пользователей платформы goTravel. Молдова организовала мероприятие в рамках своего председательства в сообществе.

Молдова усиливает анализ данных для безопасности границ.
Молдова усиливает анализ данных для безопасности границ.

В нем приняли участие специалисты по информированию пассажиров, представители ООН, ЕСвропейского союза и международных организаций-партнеров, пишет logos-pres.md

По данным МВД Молдовы, главной темой встречи стал обмен опытом и поиск совместных решений для борьбы с угрозами, которые не ограничиваются границами отдельных государств.

Риски выявляют до прибытия пассажира на границу

Система анализа пассажирских данных позволяет заранее изучать информацию о людях, которые планируют пересечение границы. Такая работа направлена на выявление организованной преступности, торговли людьми и других трансграничных угроз.

При этом анализ данных позволяет сосредоточить проверки на пассажирах, по которым действительно есть основания для дополнительного контроля. Для большинства людей, которые путешествуют законно, это должно снизить количество необоснованных проверок и задержек.

За последнее время Молдова создала необходимую правовую и институциональную основу для работы с пассажирской информацией и перешла к практическому использованию системы.

В первом полугодии Пограничная полиция проанализировала сведения более чем о 3 млн пассажиров и свыше 20 тыс. рейсов.

Полученные данные используют для раннего выявления возможных рисков, поддержки расследований и установления связей между отдельными людьми и транснациональными преступными сетями.

Представители Молдовы также подчеркнули, что руководство сообществом goTravel позволяет стране делиться накопленным опытом с другими государствами.

Следующим этапом станет расширение анализа пассажирской информации на наземные виды транспорта. При этом власти планируют учитывать требования по защите персональных данных и соблюдению основных прав граждан.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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