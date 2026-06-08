Минобороны планирует жилой комплекс для военных в Бельцах за €15,6 млн.

Министерство обороны предлагает Правительству на утверждение проект государственно-частного партнёрства, предусматривающий строительство жилого комплекса и социально-культурных объектов на земельном участке в муниципии Бельцы, объём инвестиций оценивается в 15,64 миллиона евро, передаёт IPN.

Необходимость проекта обусловлена нехваткой жилья для военнослужащих. Согласно технико-экономическому обоснованию, в гарнизоне Бельц около 154 военнослужащих, работающих по контракту, не имеют собственного жилья и вынуждены снимать жилье.

Авторы документа утверждают, что проект представляет собой одно из немногих жизнеспособных решений этой проблемы, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов государства и сложность реализации строительства жилья исключительно за счёт государственных средств.

Комплекс будет построен на участке площадью почти один гектар на улице Александру Лэпушняну в Бельцах, на заброшенном, находящемся в запущенном состоянии, земельном участке. Помимо служебного жилья для военнослужащих и гражданских служащих Национальной армии, проект может создать около 100 рабочих мест в строительном секторе.

Часть построенных квартир может быть выставлена на продажу частным инвестором. Частный партнёр, который будет реализовывать проект, будет выбран в ходе конкурса, и после завершения партнёрства имущество, предусмотренное контрактом, перейдет в собственность государства в соответствии с действующим законодательством.