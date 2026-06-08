theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
8 Июня 2026, 11:47
725
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минобороны планирует жилой комплекс для военных в Бельцах за €15,6 млн

Военнослужащие севера страны в ближайшие годы смогут улучшить свои жилищные условия.

Минобороны планирует жилой комплекс для военных в Бельцах за €15,6 млн.
Минобороны планирует жилой комплекс для военных в Бельцах за €15,6 млн.

Министерство обороны предлагает Правительству на утверждение проект государственно-частного партнёрства, предусматривающий строительство жилого комплекса и социально-культурных объектов на земельном участке в муниципии Бельцы, объём инвестиций оценивается в 15,64 миллиона евро, передаёт IPN.

Необходимость проекта обусловлена нехваткой жилья для военнослужащих. Согласно технико-экономическому обоснованию, в гарнизоне Бельц около 154 военнослужащих, работающих по контракту, не имеют собственного жилья и вынуждены снимать жилье.

Авторы документа утверждают, что проект представляет собой одно из немногих жизнеспособных решений этой проблемы, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов государства и сложность реализации строительства жилья исключительно за счёт государственных средств.

Комплекс будет построен на участке площадью почти один гектар на улице Александру Лэпушняну в Бельцах, на заброшенном, находящемся в запущенном состоянии, земельном участке. Помимо служебного жилья для военнослужащих и гражданских служащих Национальной армии, проект может создать около 100 рабочих мест в строительном секторе.

Часть построенных квартир может быть выставлена на продажу частным инвестором. Частный партнёр, который будет реализовывать проект, будет выбран в ходе конкурса, и после завершения партнёрства имущество, предусмотренное контрактом, перейдет в собственность государства в соответствии с действующим законодательством.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте