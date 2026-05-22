МИД: Украина рассматривает Василия Украинчука исключительно как гражданина Украины.

По его словам, мужчину остановили на пограничном пункте Россошаны и сообщили, что он якобы вновь является гражданином Украины на основании законодательных изменений. После этого он, как утверждается, был мобилизован.

Согласно озвученной версии, в 2019 году житель села Гриманкауцы получил украинское гражданство, которое впоследствии было аннулировано из-за украинского закона, запрещающего второе гражданство.

Костюк утверждает, что статус гражданина был восстановлен в 2023 году без ведома мужчины на основании изменений в законодательстве соседнего государства.

Тогда молдавский МИД заявил, что проверяет данную информацию.

Этот случай вызвал большой резонанс в обществе, граждане и активисты просили власти принять меры по возвращению нашего соотечественника на родину.

Сегодня, 22 мая, телеграмм-канал Spott сообщил, что Министерство иностранных дел в официальном ответе на их запрос заявило, что власти Киева признают Василия Украинчука гражданином Украины и рассматривают его в соответствии с украинским законодательством о гражданстве.

По данным ведомства, Кишинёв официально запросил информацию об обстоятельствах задержания. Позже молдавская сторона также потребовала дополнительные разъяснения о местонахождении гражданина и состоянии его здоровья.