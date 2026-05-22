theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Мая 2026, 12:57
23 947
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

МИД: Украина рассматривает Василия Украинчука исключительно как гражданина Украины

В середине апреля лидер партии "Демократия дома" Василе Костюк сообщил, что Василе Украинчук, 1982 года рождения, уроженец села Гримэнкэуць Бричанского района, был мобилизован в ряды ВСУ, когда находился с визитом в Украине.

МИД: Украина рассматривает Василия Украинчука исключительно как гражданина Украины.
МИД: Украина рассматривает Василия Украинчука исключительно как гражданина Украины.

По его словам, мужчину остановили на пограничном пункте Россошаны и сообщили, что он якобы вновь является гражданином Украины на основании законодательных изменений. После этого он, как утверждается, был мобилизован.

Согласно озвученной версии, в 2019 году житель села Гриманкауцы получил украинское гражданство, которое впоследствии было аннулировано из-за украинского закона, запрещающего второе гражданство.

Костюк утверждает, что статус гражданина был восстановлен в 2023 году без ведома мужчины на основании изменений в законодательстве соседнего государства.

Тогда молдавский МИД заявил, что проверяет данную информацию.

Этот случай вызвал большой резонанс в обществе, граждане и активисты просили власти принять меры по возвращению нашего соотечественника на родину. 

Сегодня, 22 мая, телеграмм-канал Spott сообщил, что Министерство иностранных дел в официальном ответе на их запрос заявило, что власти Киева признают Василия Украинчука гражданином Украины и рассматривают его в соответствии с украинским законодательством о гражданстве.

По данным ведомства, Кишинёв официально запросил информацию об обстоятельствах задержания. Позже молдавская сторона также потребовала дополнительные разъяснения о местонахождении гражданина и состоянии его здоровья.

МИД: Украина рассматривает Василия Украинчука исключительно как гражданина Украины

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте