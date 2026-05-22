МИД: Украина рассматривает Василия Украинчука исключительно как гражданина Украины
В середине апреля лидер партии "Демократия дома" Василе Костюк сообщил, что Василе Украинчук, 1982 года рождения, уроженец села Гримэнкэуць Бричанского района, был мобилизован в ряды ВСУ, когда находился с визитом в Украине.
По его словам, мужчину остановили на пограничном пункте Россошаны и сообщили, что он якобы вновь является гражданином Украины на основании законодательных изменений. После этого он, как утверждается, был мобилизован.
Согласно озвученной версии, в 2019 году житель села Гриманкауцы получил украинское гражданство, которое впоследствии было аннулировано из-за украинского закона, запрещающего второе гражданство.
Костюк утверждает, что статус гражданина был восстановлен в 2023 году без ведома мужчины на основании изменений в законодательстве соседнего государства.
Тогда молдавский МИД заявил, что проверяет данную информацию.
Этот случай вызвал большой резонанс в обществе, граждане и активисты просили власти принять меры по возвращению нашего соотечественника на родину.
Сегодня, 22 мая, телеграмм-канал Spott сообщил, что Министерство иностранных дел в официальном ответе на их запрос заявило, что власти Киева признают Василия Украинчука гражданином Украины и рассматривают его в соответствии с украинским законодательством о гражданстве.
По данным ведомства, Кишинёв официально запросил информацию об обстоятельствах задержания. Позже молдавская сторона также потребовала дополнительные разъяснения о местонахождении гражданина и состоянии его здоровья.