МИД: Падение дрона у Копанки — грубое нарушение воздушного пространства Молдовы.

Министерство иностранных дел Республики Молдова осудило нарушение воздушного пространства страны беспилотником типа Gheran-2 (Shahed-136), который в ночь на понедельник упал вблизи села Копанка Каушанского района.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел на фоне воздушных атак, которые Российская Федерация наносила по Одесской области Украины, пишет rupor.md

«Этот новый инцидент является серьезным и недопустимым нарушением воздушного пространства Республики Молдова и еще раз подтверждает, что агрессивная война Российской Федерации против Украины создает прямые риски для безопасности наших граждан и всего региона», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что Республика Молдова продолжит защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность.

«Министерство иностранных дел подтверждает свою приверженность защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова и продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами для укрепления безопасности и устойчивости страны перед лицом подобных угроз», — отметили в ведомстве.