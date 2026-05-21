theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
21 Мая 2026, 11:54
2 621
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кабмин отклонил проект о досрочной пенсии для многодетных матерей из-за нагрузки на бюджет

Кабмин посчитал, что поскольку женщины в среднем живут дольше, мера может привести к дополнительному давлению на бюджет.

Кабмин отклонил проект о досрочной пенсии для многодетных матерей из-за нагрузки на бюджет.
Кабмин отклонил проект о досрочной пенсии для многодетных матерей из-за нагрузки на бюджет.

Правительство дало отрицательное заключение на новую законодательную инициативу о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей, сообщает logos-pres.md

Авторы проекта — депутаты от фракции ПКРМ — аргументируют, что Молдова сталкивается с острым демографическим кризисом. Ежегодная убыль населения оценивается примерно в 1,1-2%. По прогнозам, что к 2035 году население страны может сократиться на 28% на фоне низкой рождаемости и стремительного старения населения. Демографический спад обусловлен, помимо прочего, низкой рождаемостью в последние годы: в среднем на одну женщину репродуктивного возраста приходится всего 1,6–1,65 ребенка.

Законопроект предлагает ввести с 1 июля 2026 года следующие меры:

— женщины, родившие и воспитавшие 3–4 детей, смогут выходить на пенсию на 3 года раньше установленного срока;

— женщины с 5 и более детьми получат право выходить на пенсию на 5 лет раньше стандартного пенсионного возраста.

Авторы утверждают, что данная мера послужит формой социальной поддержки матерей, которые сталкивались с перерывами в карьере и имели более низкие доходы из-за воспитания детей, а также станет косвенным стимулом для повышения рождаемости. Кроме того, в проекте приводятся социально-экономические данные, включая существенную разницу в уровне занятости среди женщин с детьми и без них, а также более низкий средний размер пенсий у женщин.

«Значительный бюджетный эффект»

Тем не менее, правительство не поддержало инициативу, сославшись на значительные бюджетные издержки. По предварительным оценкам, реализация проекта потребовала бы около 400 млн леев ежегодно, при этом четкий источник финансирования не указан.

«Учитывая, что женщины в среднем имеют более высокую продолжительность жизни, бюджетный эффект такой меры является значительным, поскольку она может привести к дополнительному давлению на бюджет государственного социального страхования и усилить его зависимость от трансфертов из государственного бюджета», — отмечается в заключении правительства.

Кроме того, власти подчеркнули, что действующее законодательство уже предусматривает снижение стандартного пенсионного возраста для женщин, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пять и более детей. Для этой категории граждан пенсионный возраст сокращается на 3 года и, начиная с 1 июля 2025 года, составляет 58 лет и 6 месяцев.

«В том формате, в котором это предлагается, мы считаем, что это невыгодно для семей Республики Молдова», — заявила на заседании правительства министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Инициатива будет и далее рассматриваться в рамках законодательного процесса, однако, учитывая позицию правительства, вряд ли она будет поддержана парламентским большинством.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте