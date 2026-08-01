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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 10:05
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Граждане Молдовы жалуются на антисанитарию на КПП по дороге в Румынию

На пункте пропуска Албица, который является одними из главных ворот в Румынию, путешественники сталкиваются с часовыми очередями и ужасными туалетами.

Граждане Молдовы жалуются на антисанитарию на КПП по дороге в Румынию.
Граждане Молдовы жалуются на антисанитарию на КПП по дороге в Румынию.

По словам очевидцев, время ожидания на пересечение границы в летнее время может превышать четыре часа.

Кроме длительных очередей, люди жалуются на неудовлетворительное санитарное состояние территории. По их словам, общественный туалет оказался недоступен для использования, что вызывает возмущение у граждан и ставит под сомнение уровень организации работы на одном из внешних пограничных пунктов Европейского союза.

При этом подобная ситуация на КПП Албица возникает не впервые. Ранее пользователи социальных сетей уже обращали внимание на неудовлетворительное состояние общественного туалета на этом пограничном переходе. 

Фотографии, опубликованные в сети, вызвали широкий общественный резонанс и волну критики, однако, судя по новым кадрам и жалобам путешественников, проблема до сих пор остается нерешенной.

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