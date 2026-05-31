rupor.md logorupor
31 Мая 2026, 14:45
Глава митрополии Бессарабии уходит в отставку после более чем 30 лет служения

Митрополит Бессарабии Петр подал прошение об освобождении от должности архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабии.

Об этом сообщила Румынская Патриархия. Согласно официальной информации, заявление было направлено 27 мая 2026 года. В своем обращении митрополит сослался на возраст, состояние здоровья и необходимость принятия решения в интересах Церкви. Вопрос будет рассмотрен на заседании Священного Синода Румынской Православной Церкви, которое состоится 3–4 июня, передает rupor.md

В связи с поданным прошением патриарх Румынской Православной Церкви Даниил назначил митрополита Молдовы и Буковины Феофана временно исполняющим обязанности архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабии. Он будет руководить митрополией до избрания нового предстоятеля в соответствии с церковными процедурами.

Высокопреосвященнейший Петр Пэдурару родился 24 октября 1946 года в селе Цыганка Кагульского района. После окончания школы и службы в армии он поступил в Одесскую духовную семинарию, а затем начал монашеский путь в Одесском Свято-Успенском монастыре.

В 1990 году Петр был избран епископом Бельцким, а в 1992 году стал местоблюстителем митрополии Бессарабии. Именно в этот период начался процесс восстановления исторической митрополии Бессарабии и ее возвращения в каноническое общение с Румынской Православной Церковью.

В декабре 1992 года Румынская Патриархия официально признала восстановление митрополии Бессарабии. В 1995 году Петр был избран и утвержден митрополитом Бессарабии, архиепископом Кишиневским и Экзархом Плаев.

За годы своего служения митрополит Петр стал одной из наиболее значимых фигур православной жизни Молдовы, активно участвуя в восстановлении приходов, монастырей и церковных структур митрополии Бессарабии.

Предстоящее решение Священного Синода ознаменует завершение важного этапа в истории митрополии Бессарабии и откроет процесс избрания нового духовного лидера церковной структуры.

Источник
