Глава FlyOne обвинил власти в имитации заседаний Совета по инвестициям.

Глава Совета директоров компании FlyOne Влад Чеботарь утверждает, что располагает «достаточной информацией», чтобы предполагать, что заседания Совета по рассмотрению значимых для госбезопасности инвестиций вовсе не проводятся.

Заявления были сделаны на фоне спора между FlyOne и властями по поводу применения законодательства об инвестициях в сферы, имеющие важное значение для государственной безопасности. По словам Чеботаря, компания неоднократно пыталась получить от властей разъяснения относительно инвестиций, для которых FlyOne якобы должна была запросить предварительное одобрение Совета, но безуспешно, пишет rupor.md

«И тут началась переписка, наш с властями „танец“ переписки по этому вопросу. Мы спросили их: о каких именно инвестициях идет речь? Потому что мы не знаем, какие инвестиции имеются в виду и являются предметом предварительного одобрения Совета», — отметил Чеботарь.

Он подчеркивает, что законодательство четко определяет, какие типы инвестиций подпадают под механизм рассмотрения, и ни одно из них не относится к деятельности FlyOne.

«Мы направляем им выписку из Закона № 174/2021, в которой очень четко указано, что существуют сферы государственной важности, и они перечислены. Речь идет об определенных видах инвестиций в эти сферы. При этом типы инвестиций уже прописаны в пунктах A, B, C, D, E, F, и формулировки там очень простые», — пояснил Чеботарь.

Чеботарь утверждает, что FlyOne не осуществляла инвестиции, требующие подобного одобрения, а определенные расходы и коммерческие сделки не могут трактоваться как инвестиции в понимании закона. Более того, компания передала властям запрашиваемую информацию и официально указала, что не производила инвестиций, подлежащих предварительному утверждению.

«Если вы покупаете услуги, топливо, хэндлинг, оформляете лизинг воздушных судов, продаете билеты или продукты питания, посредством таких сделок вы не получаете контроль над оператором, имеющим важное значение для госбезопасности. Подобные затраты не могут расцениваться как инвестиции в смысле данного закона. Мы готовы предоставить им все, что они пожелают. Никаких новых инвестиций мы не делали и не делаем, а закон обратной силы не имеет. Статья 7 предельно ясно гласит, что речь идет о предварительном одобрении инвестиций, а не постфактум», — заявил Влад Чеботарь.

Он также уточнил, что представители компании пытались принять участие в заседаниях Совета и дать пояснения, однако руководство FlyOne ни разу не приглашали.

«Согласно Административному кодексу, мы имеем право на то, чтобы нас пригласили и мы могли присутствовать на заседаниях, где рассматриваются затрагивающие нас вопросы. Мы требуем реализовать это право и прийти пояснить все там, где у вас возникают вопросы, потому что нам нечего скрывать. Ни одно такое обращение не было принято во внимание. Нас никогда не приглашали и мы не участвовали ни в каких заседаниях», — подчеркнул он.

В этом контексте он поставил под сомнение сам факт проведения этих заседаний.

«Кстати, у меня есть сомнения в том, что эти заседания вообще проводятся. У меня достаточно информации, чтобы субъективно быть уверенным: заседания даже не проходят», — заявил Влад Чеботарь.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Боля, входящий по должности в состав Совета по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций (ведомства, которое официально уведомило FlyOne о примененной мере), публично признал, что не участвовал в заседании 22 июня, когда было принято это решение. При этом Боля заявлял, что ничего не знал о компании Polaris Aviation Group, хотя решение об авторизации ее деятельности принималось на том же заседании.