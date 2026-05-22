22 Мая 2026, 11:27
Фермеры выступили против повышения НДС на сельхозпродукцию до 20 процентов

По заявлению ассоциации фермеров, министр финансов на встрече с представителями аграрных организаций вновь подтвердил позицию властей о повышении ставки НДС для сельхозпродукции.

В организации заявили, что такая мера может стать ударом для микро, малых и средних фермеров, и потребовали от властей отказаться от этой идеи в предложенной министерством финансов форме, сообщает rupor.md

В «Силе фермеров» заявили, что Молдова уже дважды пыталась идти по такому пути при правительствах Василе Тарлева и Влада Филата. Тогда, по словам организации, власти повышали ставку с последующим возвратом аграриям разницы между 20 и 8 процентами, однако позже признавали ошибку и возвращались к сниженной ставке.

Ассоциация утверждает, что сейчас аграрный сектор находится в тяжелом положении, и многие фермеры могут не выдержать нового налогового эксперимента.

В организации также обратили внимание, что во многих странах ЕС для агропродовольственной цепочки действует нулевая или сниженная ставка НДС, либо льготы применяются хотя бы к основным продуктам питания. По словам ассоциации, единственной страной без сниженной ставки на продукты, на которую сослался министр финансов, была Дания.

«Сила фермеров» предупреждает, что микропроизводителям, малым и средним хозяйствам будет сложно переложить рост НДС в цены на продаваемую сельхозпродукцию. В ассоциации считают, что основная нагрузка в итоге ляжет на самих производителей.

По мнению организации, повышение НДС может привести к расширению теневой экономики в аграрном секторе, ускоренному банкротству небольших фермеров, росту цен на часть агропродовольственных товаров для потребителей и увеличению бюджетных расходов на возврат НДС нескольким экспортерам, прежде всего крупным международным компаниям.

При этом ассоциация заявляет, что не выступает против унификации НДС в агропродовольственной сфере как таковой и готова обсуждать варианты решения проблемы. Однако, по мнению «Силы фермеров», это не должно происходить ценой разорения местных фермеров в сельских районах.

Источник
rupor.md logorupor
