Домашний компот на зиму в Молдове обходится до 60 леев за банку.

Сезон домашних компотов в самом разгаре. В Молдове одна банка приготовленного дома в среднем обходится в 30–60 леев в зависимости от используемых фруктов и объема емкости.

Помимо фруктов, хозяйкам приходится покупать сахар, банки и крышки. Несмотря на дополнительные расходы, многие по-прежнему предпочитают делать запасы на зиму, пользуясь сезонным изобилием на рынках, пишет realitatea.md

С появлением летнего урожая рынки страны становятся все оживленнее. Абрикосы, персики, сливы и ягоды остаются одними из самых востребованных продуктов для приготовления компотов, варенья и других домашних заготовок.

Торговцы на Центральном рынке Кишинева отмечают рост спроса по мере расширения ассортимента и снижения цен на некоторые фрукты. Больше всего для консервации покупают сливы — их стоимость составляет около 10–20 леев за килограмм.

Абрикосы продаются по 15–20 леев за килограмм, персики — по 20–25 леев. Ягоды значительно дороже из-за меньших объемов урожая и затрат на сбор. Килограмм смородины стоит 70–90 леев, черники — около 120–130 леев, а ежевики — 80–100 леев.

По сравнению с прошлым годом цены на сезонные фрукты в целом остаются стабильными. Наиболее заметные колебания отмечаются у ягод, стоимость которых зависит от урожайности и производственных расходов. Сливы, абрикосы и персики продаются примерно по ценам 2025 года, а в отдельные периоды даже дешевле благодаря большему предложению.

Дополнительные расходы связаны с покупкой сахара, банок и крышек. Килограмм сахара стоит около 19 леев. Банка объемом 800 мл обойдется в 5–7 леев, литровая — в 6–9 леев, двухлитровая — в 10–12 леев, а трехлитровая — в 18–20 леев. Набор из 50 крышек для консервации стоит 20–60 леев.

Несмотря на расходы, домашние заготовки остаются популярной традицией во многих семьях Молдовы. Летом хозяйки используют сезонный урожай, чтобы запастись компотами и вареньем на холодные месяцы.