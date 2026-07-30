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rupor.md logorupor
30 Июля 2026, 18:18
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Дипмиссии Молдовы перестанут выдавать документы гражданского состояния в августе

Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что в период с 1 по 31 августа 2026 года дипломатические миссии и консульские учреждения Молдовы временно прекратят прием заявлений на получение услуг в сфере гражданского состояния.

Дипмиссии Молдовы перестанут выдавать документы гражданского состояния в августе.
Дипмиссии Молдовы перестанут выдавать документы гражданского состояния в августе.

Это связано с переходом на новую информационную систему, передает rupor.md

По данным МИД, новая система позволит модернизировать и повысить эффективность обработки услуг гражданского состояния, в том числе тех, которые предоставляются гражданам Республики Молдова, находящимся за рубежом:

«Заявления, поданные до 1 августа 2026 года, будут продолжать обрабатываться в соответствии с ранее применяемыми процедурами и не пострадают в период перехода. В течение этого времени лица, имеющие электронную подпись, могут запрашивать выписки актов гражданского состояния в электронном виде через платформу в условиях, предусмотренных действующим законодательством».

С 1 сентября 2026 года, дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова возобновят прием заявлений на услуги гражданского состояния, которые будут обрабатываться уже через новую информационную систему.

МИД рекомендует гражданам учитывать этот период временного приостановления при планировании обращения за такими услугами, как:

  • Регистрация рождения, брака и развода;

  • Изменение имени или фамилии;

  • Другие сопутствующие услуги.

Источник
rupor.md logorupor
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