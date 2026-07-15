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Point.md logoPoint
15 Июля 2026, 10:43
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Брайан Адамс впервые выступит в Молдове

Концерт легендарного канадского рок-музыканта состоится 15 июня 2027 года в Кишиневе.

Брайан Адамс впервые выступит в Молдове.
Брайан Адамс впервые выступит в Молдове.

Канадский рок-исполнитель Брайан Адамс впервые выступит в Молдове. Концерт пройдет 15 июня 2027 года на стадионе UTM в Кишиневе в рамках мирового тура Roll with the Punches.

Артист исполнит свои самые известные хиты, включая Summer of '69, (Everything I Do) I Do It for You и Heaven, а также новые композиции. Организаторы обещают масштабное стадионное шоу с полной концертной группой и современной сценической постановкой.

Продажа билетов стартует 20 июля 2026 года в 12:00 на сайте livetickets.md. Стоимость билетов начинается от 700 леев, VIP-пакет для группы из 10 человек обойдется в 40 000 леев.

Источник
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