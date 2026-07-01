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27 Июля 2026, 07:00
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Врачи рассказали, с чего на самом деле стоит начинать утро, чтобы прожить дольше

Многие люди ищут сложные секреты долголетия: дорогие витамины, суперфуды или изнурительные тренировки. Однако, по словам врачей, одна из самых эффективных привычек для здоровья не требует ни больших затрат, ни особого труда.

Врачи рассказали, с чего на самом деле стоит начинать утро, чтобы прожить дольше.
Врачи рассказали, с чего на самом деле стоит начинать утро, чтобы прожить дольше.

Речь идет об обычной утренней прогулке. Специалисты утверждают, что регулярная ходьба по утрам помогает не только улучшить самочувствие, но и снизить риск развития многих хронических заболеваний, сокращающих продолжительность жизни, пишет tsn.ua

Почему именно утренняя прогулка

После пробуждения организм переходит от покоя к активности. Даже 20–30 минут ходьбы на свежем воздухе помогают запустить этот процесс естественным путём.

Утренняя физическая активность имеет сразу несколько преимуществ:

  • улучшает работу сердца и сосудов;
  • нормализует АД;
  • активизирует кровообращение;
  • помогает контролировать уровень сахара в крови;
  • поддерживает здоровый вес;
  • укрепляет мышцы и суставы.

Кроме того, во время ходьбы вырабатываются эндорфины — гормоны хорошего настроения, которые помогают легче справляться со стрессом.

Дневной свет тоже имеет большое значение

Врачи обращают внимание еще на один важный фактор — утренний солнечный свет. Оно помогает синхронизировать внутренние биологические часы человека.

Именно поэтому люди, регулярно выходящие на улицу утром, часто:

  • быстрее засыпают вечером;
  • лучше высыпаются;
  • имеют больше энергии днем;
  • реже страдают от сезонного ухудшения настроения.

Качественный сон, в свою очередь, напрямую связан со здоровьем сердечно-сосудистой системы, мозга и иммунитета.

Нужно ли проходить 10 тысяч шагов

Популярное правило о 10 тысячах шагов остается хорошей целью, но врачи отмечают: даже меньшее количество движения приносит пользу.

Если вы начинаете больше ходить, достаточно выделить 20–30 минут быстрой прогулки каждое утро. Впоследствии продолжительность или темп можно увеличивать.

Самое главное — регулярность. Короткая прогулка каждый день принесет больше пользы, чем несколько длительных тренировок в месяц.

Источник
tsn.ua logotsn
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