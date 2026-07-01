Врачи рассказали, с чего на самом деле стоит начинать утро, чтобы прожить дольше.

Многие люди ищут сложные секреты долголетия: дорогие витамины, суперфуды или изнурительные тренировки. Однако, по словам врачей, одна из самых эффективных привычек для здоровья не требует ни больших затрат, ни особого труда.

Речь идет об обычной утренней прогулке. Специалисты утверждают, что регулярная ходьба по утрам помогает не только улучшить самочувствие, но и снизить риск развития многих хронических заболеваний, сокращающих продолжительность жизни, пишет tsn.ua

Почему именно утренняя прогулка

После пробуждения организм переходит от покоя к активности. Даже 20–30 минут ходьбы на свежем воздухе помогают запустить этот процесс естественным путём.

Утренняя физическая активность имеет сразу несколько преимуществ:

улучшает работу сердца и сосудов;

нормализует АД;

активизирует кровообращение;

помогает контролировать уровень сахара в крови;

поддерживает здоровый вес;

укрепляет мышцы и суставы.

Кроме того, во время ходьбы вырабатываются эндорфины — гормоны хорошего настроения, которые помогают легче справляться со стрессом.

Дневной свет тоже имеет большое значение

Врачи обращают внимание еще на один важный фактор — утренний солнечный свет. Оно помогает синхронизировать внутренние биологические часы человека.

Именно поэтому люди, регулярно выходящие на улицу утром, часто:

быстрее засыпают вечером;

лучше высыпаются;

имеют больше энергии днем;

реже страдают от сезонного ухудшения настроения.

Качественный сон, в свою очередь, напрямую связан со здоровьем сердечно-сосудистой системы, мозга и иммунитета.

Нужно ли проходить 10 тысяч шагов

Популярное правило о 10 тысячах шагов остается хорошей целью, но врачи отмечают: даже меньшее количество движения приносит пользу.

Если вы начинаете больше ходить, достаточно выделить 20–30 минут быстрой прогулки каждое утро. Впоследствии продолжительность или темп можно увеличивать.

Самое главное — регулярность. Короткая прогулка каждый день принесет больше пользы, чем несколько длительных тренировок в месяц.