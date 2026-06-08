Ученые: Животный белок содержит больше незаменимых аминокислот.

Свинина и яйца дают больше таких аминокислот, чем фасоль или миндаль, передает nv.ua

Незаменимые аминокислоты организм не может вырабатывать самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Они необходимы для поддержания и наращивания мышечной массы, а также для синтеза белков во всем организме.

Американские диетические рекомендации используют систему равнозначных порций белковых продуктов. Например, одна порция соответствует примерно 28 граммам мяса, одному яйцу, 60 граммам фасоли или 14 граммам орехов. Однако исследователи отмечают, что такие продукты могут существенно отличаться по калорийности, содержанию жиров, углеводов, общему количеству белка и его качеству.

В рамках исследования ученые сравнивали четыре источника белка: нежирную свинину, яичницу из целых яиц, черную фасоль и сырой миндаль. Порция свинины содержала 14 граммов белка и 7,36 грамма незаменимых аминокислот, яйца — 12,5 грамма белка и 5,38 грамма аминокислот. Для фасоли эти показатели составляли 7,5 и 3,02 грамма соответственно, а для миндаля — 6 и 1,85 грамма.

В исследовании приняли участие 30 здоровых молодых взрослых и 25 здоровых людей старшего возраста. Каждый участник проходил четыре отдельные сессии тестирования. Во время каждой из них люди потребляли стандартный приём пищи с одним из четырёх источников белка. После этого учёные в течение пяти часов брали образцы крови и определяли уровень незаменимых аминокислот.

Руководитель исследования Уэйн Кэмпбелл отметил, что утверждение об одинаковой питательной ценности различных белковых продуктов требует дополнительного анализа. По его словам, продукты, которые считаются равнозначными по размеру порции, могут обеспечивать организм совершенно разным количеством полезных аминокислот.

Менеджер клинических исследований Гэвин Коннолли сообщил, что результаты подтвердили первоначальную гипотезу ученых. У молодых и пожилых участников после потребления животного белка в крови обнаруживали больше незаменимых аминокислот, чем после употребления растительных источников белка.

Также исследователи установили, что свинина обеспечивала более высокую доступность незаменимых аминокислот, чем яйца. В то же время между фасолью и миндалем существенной разницы не зафиксировали. Молодые и пожилые участники также не отличались по уровню усвоения аминокислот.

Авторы отмечают, что результаты не доказывают, что определенный тип питания автоматически обеспечивает лучший рост мышц или улучшает здоровье в долгосрочной перспективе. В исследовании оценивали только доступность аминокислот после приема пищи, а не непосредственные изменения мышечной массы или силы.

Обзор научных работ, опубликованный в 2025 году, показал, что животный белок имеет небольшое преимущество для увеличения мышечной массы, особенно среди молодых людей и по сравнению с растительными белками, которые не содержат сою. В то же время существенных различий между соевым и животным белком по влиянию на мышечную массу не обнаружили. Также не было найдено убедительных доказательств разницы между растительными и животными белками по влиянию на силу мышц и физическую работоспособность.

Исследователи считают, что источник белка, его качество и общий рацион имеют значение для поддержания здоровья мышц, особенно с возрастом. В то же время они отмечают, что растительные продукты остаются важными источниками клетчатки, витаминов, минералов и других полезных веществ.