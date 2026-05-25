Ученые: Молочные трансжиры оказались безопасными для сердца и сосудов.

Трансжиры — это разновидность ненасыщенных жиров. Они естественным образом присутствуют в молоке, а также образуются искусственно при производстве частично гидрогенизированных жиров. Промышленные трансжиры встречаются в некоторых обработанных и жареных продуктах; многочисленные исследования убедительно доказали их связь с болезнями сердца, передает doi.org

Авторы новой работы рассмотрели данные двух типов. Первый — это контролируемые диетические испытания, в которых участников, евших молочные продукты с естественным превышением трансжиров, сравнивали с теми, в чьем рационе была обычная молочка. Эффект оценивали по липидному профилю крови, который включает холестерин и другие маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Во всех десяти РКИ, охватывающих потребление трансжиров от 1,3 до 13,2 грамма в день, не было значимых различий в уровне липидов крови между обогащенными трансжирами молочными продуктами и обычными.

Вторую категорию составили 12 долгосрочных когортных исследований, которые отслеживали тысячи людей на протяжении многих лет — а в некоторых случаях и более двух десятилетий — и измеряли в их крови уровень молочных трансжиров.

Ни одно из этих исследований не обнаружило связи между высоким уровнем молочных трансжиров и повышенным риском болезней сердца, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин. Более того, повышенный уровень молочных трансжиров в крови никак не связан с риском развития диабета 2-го типа.

«Люди слышат слово "трансжиры" и сразу думают о худшем. Но трансжиры в вашем утреннем молоке, йогурте, масле или сыре — вовсе не то же самое, что содержащиеся в промышленных частично гидрогенизированных жирах. Это исследование должно успокоить людей: молочка, которую едят в рамках сбалансированного рациона — не повод беспокоиться о своем сердце», — пояснил профессор Иэн Гивенс из Редингского университета, один из ведущих авторов работы.

Исследование частично финансировалось Национальным молочным советом США и французской молочной организацией CNIEL, предупредили авторы. Но подчеркнули: независимые систематические обзоры давали схожие результаты.