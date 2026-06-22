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delo.ua logodelo
22 Июня 2026, 22:46
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Основатель индийского стартапа возглавил WhatsApp после сделки с Meta

Корпорация Meta Platforms Inc. инвестирует 900 миллионов долларов в индийский финтех-стартап Cred.

Основатель индийского стартапа возглавил WhatsApp после сделки с Meta.
Основатель индийского стартапа возглавил WhatsApp после сделки с Meta.

В рамках этого масштабного соглашения основатель стартапа Кунал Шах станет новым руководителем мессенджера WhatsApp, передает delo.ua со ссылкой на bloomberg.com

Благодаря финансированию Meta получит около 20% акций Cred — приложения, вознаграждающие клиентов за своевременную оплату кредитных карт. После инвестиций оценка компании достигла 4,5 млрд долларов.

47-летний Шах сменит Вилла Каткарта, возглавлявшего WhatsApp около семи лет и удвоившего его ежемесячную аудиторию до более 3 миллиардов пользователей.

Каткарт останется в Meta, но займет новую должность, где будет заниматься разработкой потребительских продуктов на основе искусственного интеллекта.

Кунал Шах переедет из Бангалора в штаб-квартиру Meta в Калифорнии. Его главной задачей станет развитие новых источников дохода WhatsApp, включая рекламу, подписки, а также интеграцию агентов искусственного интеллекта.

Марк Цукерберг подчеркнул, что глобальное видение Шаха отлично послужит ему в управлении крупнейшим в мире мессенджером.

Такая стратегия инвестиционного рекрутинга уже знакома для Meta, ранее вложившей 14 миллиардов долларов в Scale AI, привлекая ее основателя к руководству собственной ИИ-лабораторией. Индия остается ключевым рынком корпорации.

В 2020 году гигант инвестировал 5,7 миллиарда долларов в Jio Platforms, а в начале этого месяца объявил об аренде своего первого ШИ-центра обработки данных в этой стране.

Источник
delo.ua logodelo
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