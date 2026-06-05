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bloomberg
5 Июня 2026, 20:50
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Nvidia выбрала трех поставщиков памяти для нового поколения ИИ-чипов

Nvidia Corporation одобрила трех крупнейших мировых производителей памяти как поставщиков микросхем HBM4 для своей следующей флагманской платформы ИИ-ускорителей Vera Rubin.

Nvidia выбрала трех поставщиков памяти для нового поколения ИИ-чипов.
Nvidia выбрала трех поставщиков памяти для нового поколения ИИ-чипов.

Samsung, SK Hynix и Micron получили сертификацию на поставку памяти HBM4. Это впервые официально подтвердил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, передает bloomberg.com

HBM4 станет одним из ключевых компонентов будущих ИИ-ускорителей Vera Rubin. Такая память должна обеспечить кратный рост пропускной способности, необходимой для обучения и работы крупных моделей искусственного интеллекта.

Конкуренция между ведущими производителями памяти усиливается, поскольку сегмент высокопроизводительной памяти для ИИ остается одним из самых прибыльных в полупроводниковой индустрии. Доступ к поставкам для Nvidia во многом определяет баланс сил в цепочке поставок следующего поколения ИИ-оборудования.

Платформа Vera Rubin считается одним из следующих важных этапов в развитии вычислительных систем для ИИ. В таких системах память с высокой пропускной способностью становится не только главным ограничением, но и одним из драйверов производительности.

Источник
bloomberg
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