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Point.md logoPoint
9 Июня 2026, 23:22
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Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дефекта контроллеров Joy-Con

Европейское подразделение Nintendo согласилось выплатить штраф в размере €35 млн по итогам расследования французского регулятора DGCCRF, связанного с проблемой дрейфа стиков в контроллерах Joy-Con для консоли Nintendo Switch.

Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дефекта контроллеров Joy-Con.
Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дефекта контроллеров Joy-Con.

По данным надзорного органа, Nintendo располагала информацией о дефекте еще в 2018 году, однако публично признала его существование лишь спустя два года. Регулятор пришел к выводу, что недостаточное информирование потребителей могло повлиять на решения о покупке новых контроллеров, поскольку многие пользователи не знали о массовом характере проблемы, передает gamesindustry.biz

Расследование было инициировано после обращения французской некоммерческой ассоциации UFC-Que Choisir, которая еще в 2019 году указывала на признаки так называемого «запланированного устаревания». В организации утверждали, что Nintendo предпринимала меры по совершенствованию производства, однако они не устраняли саму причину неисправности.

В Nintendo of Europe заявили, что не намеревались вводить клиентов в заблуждение. Компания подчеркнула, что согласие на выплату штрафа не следует рассматривать как признание вины. По ее словам, решение принято для урегулирования спора и завершения разбирательства.

Проблема дрифта стиков остается одним из наиболее известных технических недостатков Nintendo Switch. Из-за этой проблемы в 2019 году в США был подан коллективный иск против Nintendo, который впоследствии был отклонен судом в 2024 году.

Источник
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