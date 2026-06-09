Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дефекта контроллеров Joy-Con.

По данным надзорного органа, Nintendo располагала информацией о дефекте еще в 2018 году, однако публично признала его существование лишь спустя два года. Регулятор пришел к выводу, что недостаточное информирование потребителей могло повлиять на решения о покупке новых контроллеров, поскольку многие пользователи не знали о массовом характере проблемы, передает gamesindustry.biz

Расследование было инициировано после обращения французской некоммерческой ассоциации UFC-Que Choisir, которая еще в 2019 году указывала на признаки так называемого «запланированного устаревания». В организации утверждали, что Nintendo предпринимала меры по совершенствованию производства, однако они не устраняли саму причину неисправности.

В Nintendo of Europe заявили, что не намеревались вводить клиентов в заблуждение. Компания подчеркнула, что согласие на выплату штрафа не следует рассматривать как признание вины. По ее словам, решение принято для урегулирования спора и завершения разбирательства.

Проблема дрифта стиков остается одним из наиболее известных технических недостатков Nintendo Switch. Из-за этой проблемы в 2019 году в США был подан коллективный иск против Nintendo, который впоследствии был отклонен судом в 2024 году.