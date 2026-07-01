В трех районах Молдовы вырастут тарифы на воду и канализацию.

НАРЭ одобрило повышение тарифов на воду и канализацию в ряде населённых пунктов Молдовы, а также сократило почти на 120 млн леев расходы, заявленные Premier Energy Distribution.

Согласно решению, принятому Административным советом НАРЭ, оператор Premier Energy Distribution запросил утверждение общих расходов в размере 792,6 миллиона леев на базовый 2026 год. Проанализировав, ведомство сократило эту сумму примерно на 119,7 миллиона леев, утвердив только те расходы, которые были признаны обоснованными и необходимыми для оказания услуги, передает rupor.md

Среди прочего были утверждены: 172,5 миллиона леев на расходы на персонал, связанный с распределением и эксплуатацией сетей; 181,1 миллиона леев на учет электроэнергии; 158,5 миллиона леев на работы, выполняемые сторонними организациями; 126,7 миллиона леев на распределение и административные расходы, а также 34,2 миллиона леев на материалы, необходимые для обслуживания сетей.

Однако на том же заседании НАРЭ утвердило и новые тарифы на воду и канализацию для населенных пунктов Магдачешты, Леова и Сынжерей, что повлечет за собой увеличение счетов для части потребителей.

В «Apă-Canal Măgdăcești» тариф на питьевую воду для бытовых потребителей вырастет с 9,56 леев до 11,99 леев за один кубический метр, а для небытовых потребителей также составит 11,99 леев. Тариф на канализацию для бытовых потребителей увеличится до 18,87 леев/м³, что на 2,87 лея больше, чем сейчас, в то время как для небытовых потребителей он останется на уровне 20 леев/м³.

В «Apă-Canal Leova» бытовые потребители будут платить за питьевую воду 25,29 леев/м³, что на 2,31 лея больше, чем прежде. Тариф на канализацию для этой категории увеличится до 13,53 леев/м³, тогда как тарифы для небытовых потребителей останутся без изменений.

В случае «Apă-Canal Sîngerei» тариф на питьевую воду для бытовых потребителей останется прежним — 23,57 лея/м³, однако услуга канализации подорожает на 0,80 лея и составит 15,91 леев/м³. Для небытовых потребителей тариф на воду снизится на 2,21 лея — до 35,17 леев/м³, а тариф на канализацию не изменится.

Новые тарифы вступят в силу после публикации постановлений НАРЭ в «Официальном вестнике».