Тофилат о тарифе, запрошенном Termoelectrica: Есть возможность его уменьшить.

Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат считает, что тариф на тепловую энергию, запрошенный компанией Termoelectrica, может быть ниже предложенного ею Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Тофилат уточнил, что пока не успел детально проанализировать заявку Termoelectrica, однако обратил внимание на прогнозную стоимость энергии, заложенную в расчеты компании, сообщает noi.md

«Я пока успел лишь бегло ознакомиться с заявкой. Насколько я заметил, они включают прогнозную цену на октябрь–декабрь. В расчетах заложена цена свыше 100 евро за мегаватт. Не знаю, насколько это обоснованно, вероятно, там предусмотрен значительный запас», — заявил эксперт.

В этих условиях Тофилат считает, что прежде чем делать выводы относительно обоснованного уровня тарифа, следует дождаться расчетов НАРЭ.

«Давайте дождемся расчетов НАРЭ, а затем уже будем обсуждать этот вопрос. Пока я думаю, что есть возможность его уменьшить», — добавил он.

Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепловую энергию с 2 020 до 3 689 леев за гигакалорию, что означает рост на 82,6%. Заявка была подана в НАРЭ и будет рассмотрена регулирующим органом.