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noi.md logonoi
23 Сентября 2026, 19:08
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Тофилат о тарифе, запрошенном Termoelectrica: Есть возможность его уменьшить

Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат считает, что тариф на тепловую энергию, запрошенный компанией Termoelectrica, может быть ниже предложенного ею Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Тофилат о тарифе, запрошенном Termoelectrica: Есть возможность его уменьшить.
Тофилат о тарифе, запрошенном Termoelectrica: Есть возможность его уменьшить.

Тофилат уточнил, что пока не успел детально проанализировать заявку Termoelectrica, однако обратил внимание на прогнозную стоимость энергии, заложенную в расчеты компании, сообщает noi.md

«Я пока успел лишь бегло ознакомиться с заявкой. Насколько я заметил, они включают прогнозную цену на октябрь–декабрь. В расчетах заложена цена свыше 100 евро за мегаватт. Не знаю, насколько это обоснованно, вероятно, там предусмотрен значительный запас», — заявил эксперт. 

В этих условиях Тофилат считает, что прежде чем делать выводы относительно обоснованного уровня тарифа, следует дождаться расчетов НАРЭ. 

«Давайте дождемся расчетов НАРЭ, а затем уже будем обсуждать этот вопрос. Пока я думаю, что есть возможность его уменьшить», — добавил он.

Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепловую энергию с 2 020 до 3 689 леев за гигакалорию, что означает рост на 82,6%. Заявка была подана в НАРЭ и будет рассмотрена регулирующим органом.

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Источник
noi.md logonoi
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