Повышение НДС может сделать отдых в Молдове дороже.

Туристические услуги в Молдове могут подорожать, а бизнес — пострадать, если НДС для общепита и размещения повысят до 20%.

Предупреждение поступило от следующих ассоциаций: Национальной ассоциации въездного и выездного туризма Молдовы (ANTRIM), Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Республики Молдова (MĂR), Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы (ANAT), Ассоциации медицинского туризма Молдовы (MHAM) и Союза мелких виноделов Dionysos, пишет logos-pres.md

В ходе пресс-конференции представители отрасли обратили внимание на то, что некоторые положения проекта закона о внесении изменений в ряд нормативных актов в налоговой и таможенной сферах напрямую повлияют на конкурентоспособность туристического сектора. Таким образом, повышение НДС затронет всю цепочку туристических услуг: агентства, гостевые дома, винодельни, рестораны и отели туристических комплексов, местных производителей, медицинский туризм и сопутствующие услуги.

«Туризм работает как экосистема. Если растут цены на проживание и питание, то автоматически повышается и стоимость туристического пакета. А если Молдова становится дороже, ей будет гораздо сложнее конкурировать с другими направлениями в регионе. Наше туристическое предложение рискует перестать быть конкурентоспособным для иностранных туристов, которые при выборе места отдыха постоянно сравнивают цены, качество услуг и рыночные условия. Вместо того чтобы поддерживать развитие сектора, приносящего пользу экономике и продвигающего Республику Молдова за рубежом, мы рискуем оказать дополнительное давление на предпринимателей и замедлить темпы роста отрасли», — заявил Николай Оларашу, консультант по лоббированию и защите интересов Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM).

Ольга Калмыш, исполнительный директор ассоциации MĂR, считает что «ресторанная индустрия до сих пор ощущает последствия экономических и инфляционных потрясений последних лет и не вернулась к уровню, позволяющему справляться с новыми налоговыми нагрузками. Повышение налогообложения продуктов питания и напитков, производимых в сегменте HoReCa, неизбежно отразится на ценах для конечного потребителя, повлияв на спрос, конкурентоспособность и инвестиции в сектор. Опыт европейских государств показывает, что такие меры не приводят к устойчивому росту бюджетных доходов, а, наоборот, сокращают налогооблагаемое потребление, снижают прибыльность компаний и способствуют расширению теневой экономики. Поэтому фискальная политика должна основываться на экономическом анализе и передовом европейском опыте, а не на краткосрочных бюджетных целях».

Представители отрасли заявляют, что влияние законодательных изменений особенно сильно ощутят малые и средние предприятия, деятельность которых зависит от сезонности и требует постоянных инвестиций для привлечения туристов и повышения качества услуг.

В отличие от других секторов экономики, туризм и гостиничный бизнес работают с низкой рентабельностью и высокими постоянными издержками. Во многих случаях прибыльность сосредоточена в течение нескольких месяцев в году, а любое повышение налогов снижает возможности операторов инвестировать в модернизацию инфраструктуры, цифровизацию, повышение квалификации персонала и разработку новых туристических продуктов.

Представители отрасли обращают внимание на социальные последствия этих изменений. В сфере гостиничного бизнеса занято около 27 000 человек, в основном молодежь, и новые налоговые изменения могут привести к увольнению примерно 5 000 сотрудников. В то же время, согласно представленным оценкам, туристические услуги могут подорожать примерно на 30%, что повлияет как на местных туристов, так и на привлекательность Республики Молдова для иностранных посетителей.

Аркадие Фошня, винодел, президент координационного совета Ассоциации мелких виноделов: «Мы уже шестой год находимся в кризисе, который начался с пандемии, затем последовала война в регионе, период, в течение которого мы не получили государственной поддержки, как это было в Румынии или других странах региона. Кроме того, мы находимся в периоде подготовки к вступлению в ЕС, и правовая база ежедневно меняется и требует различных инвестиций. Например, в этом году также повысилась минимальная заработная плата, энергия подорожала на 50%, соответственно, мы не получили никакой компенсации. Эти изменения повлияют на компанию и потребителей, и мы чувствуем стагнацию в сфере наших услуг и видим, как сложно потребителям получить доступ к туристическим услугам. И эти изменения снизят спрос на эти услуги не только с нашей стороны, но и с точки зрения расходов туристов. Эти налоговые проблемы еще больше подрывают наш энтузиазм и страсть, поэтому мы обращаемся с просьбой проанализировать эти подходы».

Подписавшие соглашение ассоциации подтверждают свою готовность участвовать в конструктивном институциональном диалоге с властями и требуют, чтобы любым изменениям в налоговой политике предшествовала тщательная экономическая оценка, проводимая в консультации с бизнес-сообществом. Предсказуемая и конкурентоспособная налоговая база является одним из важнейших условий развития туризма, привлечения инвестиций и укрепления имиджа Республики Молдова как туристического направления на европейском рынке. Поддержка конкурентоспособности индустрии гостеприимства – это не преимущество, предоставляемое экономическому сектору, а инвестиции в устойчивое развитие национальной экономики, в создание рабочих мест и в продвижение страны за рубежом.

Михаил Болган, экономический эксперт, сказал: «Налоговая политика затрагивает многие сектора. На основе проведенного нами анализа мы пришли к очень четкому выводу, что налогообложение той или иной сферы или вида деятельности не обязательно означает увеличение бюджетных поступлений, как планировалось. Таким образом, нет линейной связи между увеличением налога на 10% и увеличением доходов бюджета на 10%. Сектор HoReCa, который, в том числе за счет снижения НДС, вышел из «серой зоны», и официальные данные показывают рост. В марте мы представили исследование, в котором также собрали данные от потребителей, которое показывает, что примерно 61% взрослого населения в целом посещает HoReCa и тратит до 1000 леев. Наиболее популярными заведениями HoReCa являются рестораны и кафе, которые посещает особенно молодежь. То есть, предлагаемые изменения окажут влияние на всех жителей страны, на широкий сегмент, который будет посещать заведения реже, заказывать меньше и выбирать более дешевые продукты».

Въездной туризм особенно чувствителен к ценам, и в этом контексте повышение цен на проживание, питание и туристические услуги может напрямую повлиять на решение иностранных туристов выбрать Республику Молдова или нет.

Туристические ассоциации утверждают, что любые изменения в налогообложении, затрагивающие туризм и гостиничный бизнес, должны обсуждаться с операторами отрасли и предшествовать четкому анализу экономических последствий. Представители отрасли призывают к диалогу с властями, реалистичному переходному периоду и решениям, которые не повлияют на развитие сектора.