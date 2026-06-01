Осмокеску: В 2027 году мы запустим 4 многофункциональные индустриальные платформы.

Еуджен Осмокеску заявил, что промышленность, сельское хозяйство и информационные технологии являются наиболее перспективными сферами роста, а развитие промышленной инфраструктуры в регионах — одним из приоритетов правительства. В этом контексте планируется запуск четырёх многофункциональных индустриальных платформ для стимулирования экономической активности в регионах, пишет ipn.md

«В 2025 году промышленный сектор показал значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Мы определили три направления экономического развития: промышленность, сельское хозяйство и ИКТ-сектор. В 2026–2027 годах мы планируем запуск четырёх многофункциональных индустриальных платформ. Эти платформы важны для развития за пределами крупных городов — Кишинёва, Кагула и Бельц. Они создаются совместно с местными властями, с привлечением инвестиций и формированием экосистемы вокруг этих платформ», — отметил вице-премьер.

По его словам, уже есть конкретные примеры эффективности регионального развития. Он также отметил результаты создания экономических кластеров: «У нас уже есть результаты. Вместе с партнёрами по развитию нам удалось создать экономические кластеры, которые также находятся за пределами крупных городов и охватывают и регионы левобережья Днестра».